El Gobierno también logró que Borrell levantase las sanciones al cerebro del pucherazo de Maduro

El Gobierno de Pedro Sánchez propuso el pasado mes de mayo al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, una flexibilización de las sanciones para ciertos altos cargos del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Entre ellos, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela (CNE) y considerado uno de los cerebros del pucherazo contra la candidatura de Edmundo González. También se beneficiaron otros tres ex dirigentes del CNE, a quienes se les levantó la prohibición de entrar en territorio europeo. Algo que también ha podido hacer Delcy Rodríguez, que sobrevoló esta semana sin problema algún país de Europa en la vuelta de su gira por Rusia y Turquía.

El Gobierno de Pedro Sánchez propuso el pasado mayo a la Comisión Europea, a través de Josep Borrell, que se flexibilizaran una serie de sanciones y medidas restrictivas de entrada en espacio Schengen a los cuatro altos dirigentes del organismo electoral de Venezuela que han estado detrás de las irregularidades y pucherazos de las citas electorales desde 2016. Vox lo denunció en Bruselas el pasado mes de agosto, cuestionando a la Comisión sobre qué justificación política hay para levantarle sanciones a personas «internacionalmente denunciadas por fraude electoral».

La medida quedó fijada en una decisión firmada por la Comisión, «vista la propuesta» de Borrell, el pasado 13 de mayo. A estos cuatro dirigentes electorales de Venezuela se les incluyó un asterisco junto al nombre en la lista de sancionados, que reflejaba que no se les aplicaría el artículo 6.1: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él a las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela».

La Comisión Europea argumentó que tomaba esta medida «con el fin de promover la organización de elecciones inclusivas, creíbles y competitivas en Venezuela, en consonancia con el acuerdo político liderado por Venezuela el 17 de octubre de 2023 en Barbados, y de apoyar los esfuerzos de Venezuela destinados a preservar la senda electoral y ampliar el espacio democrático en el país».

Entre los beneficiados se encuentra Hidrobo Amoroso, actual presidente de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela desde el 24 de agosto de 2023. Es ex vicepresidente primero y segundo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no reconocida por la Unión. «Sus acciones han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al prohibir a los miembros de la oposición ejercer cargos públicos durante quince años y dirigir la ANC no reconocida, firmar la ley contra el odio, justificar la expulsión de un gobernador de la oposición elegido legalmente y prohibir a Juan Guaidó ejercer cualquier cargo público», señala la UE en su ficha de sanciones.

También afectó la decisión a Socorro Elizabeth Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta el 12 de junio de 2020 y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). «Es responsable de las actividades del CNE que han menoscabado la democracia en Venezuela, en particular, facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el proceso electoral en relación con una nueva convocatoria de elecciones presidenciales anulada en 2016», señala la Comisión.

Junto a ellos, también se incluye en el levantamiento de sanciones para entrar en suelo europeo a Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario del CNE, y a Leonardo Enrique Morales Poleo, ex vicepresidente del CNE. De esta forma, los cuatro altos dirigentes del mecanismo electoral venezolano, que ha estado al servicio de los intereses de Maduro desde hace casi una década, han quedado aliviados de sanciones.

Delcy Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, atravesó sin problemas el pasado lunes hasta cuatro países de la Unión Europea con su avión oficial. El martes, de madrugada, el avión oficial con la vicepresidenta de Maduro a bordo sobrevoló la Península Ibérica de este a oeste y salió por Portugal al Atlántico, rumbo a Venezuela. Provenía de Turquía, y en su ruta también sobrevoló otros países europeos como Grecia o Italia.

Rodríguez pudo sobrevolar España tras la gira que llevó a la dirigente chavista a reunirse con Vladímir Putin en Moscú y con Recep Tayyip Erdogan en Estambul, dos de los apoyos que busca el régimen de Maduro en su intento por legitimarse en el poder tras el pucherazo contra Edmundo González.