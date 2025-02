El Gobierno de Sánchez impulsó un proyecto de su hermano con 90.000 € para él y 70.000 para su asesor

David Sánchez Pérez-Castejón diseñó, junto al asesor de La Moncloa Luis Carrero, un proyecto, Operegrina, con la intención de promover la ópera en la frontera con Portugal, que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura. Como desveló OKDIARIO, el hermano músico de Pedro Sánchez, para el que estaban previstos 90.000 euros por este proyecto, colaboraba con este asistente empleado en la Presidencia del Gobierno y que se encargaba de articular el proyecto y su presupuesto. Según se desprende de los correos electrónicos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Carrero pretendía ocuparse del departamento de «comunicación y acción cultural» que, de acuerdo a sus planes, llevaría asignado un sobresueldo de 70.000 euros.

En el correo remitido por Carrero a David Sánchez el 9 de julio de 2022 -revelado por OKDIARIO y clave ahora en la investigación sobre este asistente de Moncloa-, éste hace llegar al hermano del presidente del Gobierno varios avances en relación al proyecto:

«Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina. Te mando tres cositas, en relación con lo que hemos hablado estos días: una presentación de las funciones del Departamento de Comunicación y Acción Cultural (para el cual humildemente me propongo, espero que con la participación de Ángel o de quien tú veas, y que ahora la FEUP reclama para sí) (…)».

En otro mail, Carrero le comunica el presupuesto, con un salario de 70.000 euros para el director de comunicación y de 90.000 euros para el director del proyecto.

La relación de este asistente con La Moncloa ha quedado confirmada después de que el Ministerio de la Presidencia haya respondido a la solicitud de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez. En varios escritos, Presidencia del Gobierno corrobora que Luis Carrero trabajó como vocal asesor entre marzo de 2020 y diciembre de 2023. En concreto, ocupando un puesto de trabajo eventual como «personal de confianza» con nivel 30, adscrito al Departamento de Análisis y Estudios del Área de Presidencia del Gobierno, que dependía de Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

‘Operegrina’

Como publicó este periódico, el presupuesto de Operegrina se cuantificó en más de seis millones. El hermano del presidente del Gobierno participó personalmente en las reuniones con cargos del Ejecutivo, según revelan los mails intervenidos. Finalmente, el Ministerio de Cultura firmó el 12 de abril de 2023 un protocolo con la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y la Federación Española de Universidades Populares para dar forma a ese plan.

El departamento, entonces dirigido por Miquel Iceta, se implicó especialmente en las negociaciones para la firma del protocolo de Operegrina involucrando a distintos asesores y cargos como Olivié Bayón, entonces subdirector general de Relaciones Internacionales y Unión Europea.

Implicación de Cultura

En abril de 2023, el Ministerio de Cultura firmó un protocolo con la Diputación socialista de Badajoz, la Junta de Extremadura y la Federación de Universidades Populares «para el desarrollo del proyecto Operegrina».

Según este acuerdo, el Gobierno se comprometía a «planificar y ejecutar de forma conjunta, proyectos y actividades en el ámbito de la cultura en general y de la ópera en particular en los territorios de la Raya/Raia, que contribuyan a potenciar la eficacia de la labor que las citadas instituciones desarrollan en pro del fomento y la difusión de la música, las artes y la cultura».

Esa «colaboración» implicaba «la búsqueda y selección de entidades públicas y privadas del país vecino que compartan los objetivos del proyecto y se comprometan en su materialización», o «el análisis, la preparación y presentación de candidaturas conjuntas a aquellas convocatorias que se habiliten con cargo al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 o, en su caso, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que financien proyectos». El protocolo no conllevaba compromisos de financiación, pero sí confirma la especial implicación del Gobierno para llevar a cabo el proyecto Operegrina.

Operegrina se define como «una propuesta novedosa de acción cultural que utiliza la ópera como herramienta para transformar la realidad social, económica y personal en territorios amenazados por la despoblación», según describe en el documento explicativo, en posesión de este periódico y que se hizo llegar al Ministerio de Cultura.

La intención de David Sánchez y su equipo era «crear temporadas regulares de ópera en el ámbito rural en régimen de itinerancia, gracias a un teatro portátil» que se iría desplazando por el territorio elegido. Las actividades tendrían lugar en el espacio geográfico transfronterizo entre España y Portugal conocido como La Raya, extendiéndose por varias provincias.

Fondos UE

El proyecto Operegrina se enmarca en «el mecanismo europeo Next Generation UE y los planes nacionales de recuperación de España y Portugal», es decir, los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia.

Según David Sánchez, permitiría «fomentar la cohesión social», «crear oportunidades en el entorno rural», «mejorar la oferta formativa en comarcas fronterizas» o «llevar formas innovadoras de manifestación cultural a entornos geográficos desatendidos», entre otros objetivos, además de «romper con la errónea consideración de la ópera como un género urbano y elitista».

El elemento central sería un «teatro portátil» que se desplazaría por las distintas localidades. Además de las representaciones de óperas, el programa incluía conferencias y charlas, acciones en hospitales, residencias y cárceles, actividades para niños o food trucks, entre otras. Igualmente, se planteaba una plataforma digital para ofrecer formación, como cursos de historia de la ópera para aficionados, maquillaje, escritura de libretos o diseño de vestuario.