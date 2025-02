Pedro Sánchez y Salvador Illa pactan aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra en 3.000 agentes más para alcanzar los 25.000 policías autonómicos en el año 2030. El aumento de la plantilla de los Mossos ya lo había pactado el ex president Pere Aragonès hasta los 21.000 agentes, pero nunca se ejecutó ni se planteó llegar tan lejos. El Ministerio del Interior de Grande-Marlaska es quien paga el sueldo de los Mossos d’Esquadra que aumentará su número de agentes para seguir asumiendo en Cataluña el control y las competencias que hasta ahora eran de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) junto al resto de sidicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil no han tardado en denunciar públicamente el acuerdo «carente de sentido» para engrosar la plantilla de Mossos «con la intención de usurpar las competencias de la Policía Nacional en Cataluña a cambio del favor político de los separatistas». Desde el SUP acusan al Gobierno de Sánchez de utilizar la seguridad pública de todos los ciudadanos par negociar el apoyo de los separatistas: «Engrosar el número de componentes del cuerpo autonómico hasta los 25.000 mossos con el objetivo de hacerse con las atribuciones de Policía Nacional en Cataluña, para prestar servicio de extranjería, fronteras e infraestructuras críticas, además de un sinsentido, es ilegal, tal y como detallamos en nuestro reciente informe jurídico».

Desde el SUP amenazan con elevar el asunto hasta los tribunales: «No todo puede servir y creemos que ha llegado el momento de que el señor Marlaska, salga de su escondite y demuestre que es el ministro del Interior. Este es un asunto muy serio que afecta a la seguridad nacional y a la seguridad de toda la Unión Europea. Si tenemos que acudir a la Justicia para defender a la Policía Nacional y la Constitución Española, no nos va temblar el pulso. Los responsables tendrán que parar o pagar las consecuencias».

«Buscan echar a la Policía de Cataluña»

Los policías ya avisaban hace un mes cuando se hizo pública la cesión a los Mossos d’Esquadra para ocuparse de tareas propias de la Policía Nacional en Cataluña: «El control de los aeropuertos de Cataluña con los Mossos es un engaño temporal que en realidad busca echar a la Policía de Cataluña».

Es la lectura que hacen los sindicatos policiales tras la sorpresa que han recibido al escuchar la consejera de Interior catalana, Nuria Parlon, anunciar que los Mossos asumirán el mando de puertos y aeropuertos a partir del próximo septiembre. Un control que «será compartido» con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Es una decisión política y peligrosa, que debilita el control de nuestras fronteras y ataca directamente la unidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», alertaban desde la Unión Federal de Policía (UFP). «Es tal el mercadeo político con las competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil que hasta la propia consejera catalana ha reconocido que en la actualidad los Mossos no tienen capacidad para asumir más competencias». Según los policías nacionales, si no le han quitado ya las competencias de los aeropuertos de Cataluña a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, es porque los Mossos no tenían suficiente personal para desempeñarlo ni formación para hacerlo con garantías.

Ahora, tras la reunión entre la Generalitat y el Gobierno de esta mañana los Mossos ya tendrán dinero y personal suficiente para hacerlo. Durante el encuentro, se ha cerrado un paquete de más de 20 acuerdos en las llamadas «comisiones bilaterales» celebradas este lunes. Entre las medidas acordadas se halla la ampliación del cuerpo de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030. El otro gran acuerdo es la creación de, como mínimo, 60 nuevos juzgados en Cataluña.

El acuerdo de ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra, cuyo sueldo lo paga el Gobierno de España, llega poco después de conocer, entre otros traspasos de competencias, la asunción de la seguridad en aeropuertos y núcleos de comunicación por parte de los Mossos en detrimento de la Policía Nacional.