Poco más de 3.000 euros es lo que va a tener que pagar a la justicia un agresor reincidente de policías por atacar a un guardia civil y romperle los dientes cuando el agente fue a identificarle después de un altercado previo. Ésa es la cuantía de la multa de 17 meses a la que ha condenado al delincuente la Audiencia Provincial de Ciudad Real por el delito de resistencia a la autoridad (ocho meses de multa a razón de 6 euros diarios) y otro delito de lesiones (nueve meses de multa). También tendrá que pagar una cantidad por los gastos médicos al guardia.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real condena al agresor apoyándose en los testimonios de los tres guardia civiles, entre ellos el herido, que se vieron atacados por el delincuente ya condenado por hechos similares. El acusado llegó a recurrir la condena alegando que los guardias mentían y que no había pruebas suficientes para determinar que la agresión había sido a propósito.

Según la defensa del agresor, los golpes al guardia fueron accidentales, sin pretenderlo: «La prueba practicada en el plenario es insuficiente para sustentar la condena, no concurren los requisitos exigidos jurisprudencialmente para enervar el principio de presunción de inocencia. No se aprecia el necesario elemento subjetivo que pide el tipo penal por el que ha sido condenado, argumentando que no hay dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad y que las lesiones que presenta el agente son consecuencia de un movimiento espontáneo».

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha terminado dando la razón a los guardias, «cuyo relato coincide plenamente con el informe de los forenses».

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar en el año 2022, recibieron una primera condena del Juzgado de lo Penal número 1 en 2023 y ahora la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso del agresor.

Según el tribunal, resulta evidente «una clara, tenaz, contumaz

y rebelde oposición a cesar en su actitud, que obliga a los agentes, perfectamente uniformados, a reducirlo, produciéndose en ese contexto el golpe que llena el dolo del tipo penal». La Audiencia le recuerda al condenado que los guardias estaban uniformados y, por lo tanto, conocía que se estaba resistiendo a la autoridad. Respecto a los golpes, el tribunal sostiene que no fue fruto de un accidente sino de una resistencia permanente en el tiempo.

La Audiencia Provincial no condena al agresor por atentado a la autoridad. Sin embargo, como el condenado le arrancó de cuajo a golpes uno de los dientes al guardia civil, además de dañarle otras piezas dentales, sí le condena a pagar 7.500 euros en concepto de indemnización, secuelas y gastos médicos para arreglarse los dientes.

No pisará la prisión

La sentencia, «aunque ajustada a derecho», es insuficiente para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Según su portavoz, Pedro Carmona, «no hay más que ver que las agresiones contra los guardias civiles siguen creciendo, es necesario que el Ministerio del Interior promueva la reforma de la ley y se condene con más contundencia a los agresores , las penas son irrisorias, el principio de autoridad está muy deteriorado y los delincuentes no tienen ningún respeto por la Guardia Civil en la calle».

AUGC no pasa por alto que, en el presente caso, el agresor ya era reincidente en este tipo de delitos contra los policías y guardias. «Le basta con el pago de la multa correspondiente, no pisará la prisión, y sigue en la calle, gracias a las bajas condenas que implica este tipo de delitos».