Los policías avisan: «El control de los aeropuertos de Cataluña con los Mossos es un engaño temporal que en realidad busca echar a la Policía de Cataluña». Es la lectura que hacen los sindicatos policiales tras la sorpresa que han recibido al escuchar hoy a la consejera de Interior catalana, Nuria Parlon, anunciar que los Mossos asumirán el mando de puertos y aeropuertos a partir del próximo septiembre. Un control que «será compartido» con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Es una decisión política y peligrosa, que debilita el control de nuestras fronteras y ataca directamente la unidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», alertan desde la Unión Federal de Policía (UFP). «Es tal el mercadeo político con las competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil que hasta la propia consejera catalana ha reconocido que en la actualidad los Mossos no tienen capacidad para asumir más competencias». Según los policías nacionales, si no le han quitado ya las competencias de los aeropuertos de Cataluña a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, es porque los Mossos no tienen suficiente personal para desempeñarlo, ni formación para hacerlo con garantías.

La lectura de UFP es clara: «Este traspaso no responde a criterios técnicos ni operativos, son concesiones políticas a cambio de apoyo parlamentario. ¿El precio? El arrinconamiento y ninguneo de las FCSE en Cataluña, una vez más. Decisiones que buscan la desafección y el desapego hacia la Policía Nacional en un territorio en el que es desprovista cada vez más de sus competencias legítimas». Incluso la propia consejera Parlon admite que para asumir el control de fronteras necesitan muchos más Mossos d’Esquadra. Insiste la representante socialista en que tener más competencias es positivo para Cataluña y le pide al partido de Carles Puigdemont que cuenten con «la misma ambición» para asumir competencias como para llegar al número de 25.000 Mossos d’Esquadra que reclama el Gobierno.

Objetivo: expulsar a la Policía de Cataluña

¿Y qué ocurrirá cuando consigan el número de Mossos necesario? UFP tiene claro que entonces expulsarán de puertos y aeropuertos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que cuentan con décadas de experiencia y coordinación internacional, algo de lo que los Mossos carecen.

«Ceder esta competencia, o incluso compartirla abre la posibilidad a que un cuerpo autonómico controle la entrada a todo el territorio nacional, algo que sin duda, es la intención de la Generalitat de Cataluña. No nos engañemos, la competencia compartida es el paso previo a un plan. Un plan

que sin la menor duda pasa por sacar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de estas infraestructuras, abriendo nuevas posibilidades para solicitar nuevas competencias que terminen de expulsar a los operadores de seguridad nacionales de ese territorio», concluye UFP.

Cuestión de Seguridad Nacional

Todas las fuerzas sindicales de la Policía y la Guardia Civil ven un grave error en esta concesión política de ceder el control de los aeropuertos de Cataluña. Son los lugares por los que entra el crimen organizado o el terrorismo.

«El control de fronteras no es un asunto autonómico, sino de seguridad nacional. No podemos permitir que se fragmenten las competencias en puertos y aeropuertos, creando unidades de seguridad de primera y de segunda según el territorio»

Desde la Unión Federal de Policía insisten al Gobierno en que rectifique y garantice la continuidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la vigilancia de estas infraestructuras estratégicas: «No se puede jugar con la seguridad de un país para pagar favores políticos. Cada cesión basada en intereses partidistas debilita nuestras instituciones y pone en riesgo la protección de todos los ciudadanos. La seguridad no es moneda de cambio ni un capricho autonómico, sino un pilar fundamental del Estado».