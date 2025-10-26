Susana Camarero, vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana, ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asegurar que el apoyo del líder del PP al jefe del Ejecutivo autonómico, Carlos Mazón, tras la gota fría del pasado 29 de octubre de 2024 es «indecente». «Lo indecente es utilizar el dolor de las víctimas de la DANA para hacer campaña desde un atril del PSOE», ha asegurado la política del PP.

El líder socialista ha utilizado este domingo el acto de partido en Castilla y León para atacar duramente a Mazón. De él ha dicho que recortó en «protección civil» y provocó que hubiera «la peor DANA de nuestro país». «La gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la DANA fue negligente», ha aseverado el líder socialista.

Sánchez también ha dicho que era «indecente» que Feijóo mantuviera su apoyo a Mazón. El secretario general del PSOE ha asegurado que hay «dos responsables» de la continuidad del presidente de la Generalitat valenciana, «su jefe, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, [Santiago] Abascal», jefe de filas de Vox.

Palabras «inaceptables e indecentes»

Ahora, Camarero ha respondido con rotundidad a los vituperios de Sánchez. La vicepresidenta de la Generalitat considera que las palabras del jefe del Gobierno son «absolutamente inaceptables e indecentes».

Además, la política popular ha detallado que «en apenas cuatro meses, el Consell movilizó más de 2.500 millones de euros para la reconstrucción y el 60% de las ayudas directas ya están abonadas a familias y empresas, mientras que el Gobierno de España todavía mantiene fuera de su plan de ayudas a 28 municipios valencianos con más de 80.000 vecinos que siguen esperando una respuesta».

«Nosotros hemos trabajado sin propaganda, sin pancartas y sin descanso», ha destacado la dirigente autonómica. «Sánchez, en cambio, ha preferido esperar un año para venir a dar lecciones desde León», ha ironizado Camarero. A su vez, la vicepresidenta valenciana ha lamentado que el líder del Ejecutivo «sólo se acuerde de la Comunitat Valenciana para atacar a su Gobierno».

«La verdadera negligencia es la de quien prometió ayudas que nunca llegaron, quien ni siquiera pisó las zonas afectadas en los primeros días y quien ahora pretende reescribir la historia con titulares», ha subrayado.

Sin noticias de las ayudas del Gobierno

Y es que el presidente del Gobierno se comprometió ante el Congreso de los Diputados a movilizar un volumen total de 16.600 millones para la DANA. Sin embargo, el propio Ejecutivo admite, casi 12 meses después, que no ha entregado ni la mitad del dinero prometido. Sólo ha dado 8.000 millones, según los datos ofrecidos por La Moncloa.

No obstante, esa cifra incluye las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Seguros. Esta cantidad no corresponde a dinero del Gobierno, sino que procede de los propios bolsillos de los asegurados. Y estos lo aportan al pagar sus cuotas de seguros. Las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Seguros se elevan ya a algo más de 3.700 millones.

Además, hasta ahora se vive un periodo de lentitud de las obras del Gobierno que ha dejado zonas de la DANA expuestas a nuevas inundaciones por falta de financiación. En zonas como Paiporta, infraestructuras que corresponden al Ejecutivo de Sánchez siguen sin acabar de reconstruirse a pesar de los 12 meses transcurridos desde la riada.

En otros casos, las infraestructuras que cayeron no han comenzado, ni siquiera, a levantarse de nuevo. En Valencia, el Ayuntamiento ha tenido que asumir la limpieza de tramos del cauce del Turia, ante la lentitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la inmediata temporada de lluvias.

«El Consell de Carlos Mazón seguirá centrado en lo importante: reconstruir, ayudar y estar al lado de las personas», ha manifestado Camarero. Por último, ha defendido que «los valencianos no se merecen más manipulación política desde Madrid».