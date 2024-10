El Gobierno lanza un bulo tras el respaldo de la Audiencia a Peinado: «Se acerca el archivo de la causa»

El Gobierno de Pedro Sánchez lanza un bulo después de que la Audiencia Provincial de Madrid respaldase al juez Juan Carlos Peinado para seguir investigando a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. «Con esta resolución desde luego lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa», ha asegurado la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, este martes en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros. Así se ha mostrado la ministra socialista a pesar de que el tribunal respaldase al juez Peinado frente a los ataques del PSOE, del Gobierno y del entorno de Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid no hizo ninguna censura al juez, que podrá continuar indagando en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y en los contratos que se encuentran bajo sospecha por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, incluyendo los de las empresas de Juan Carlos Barrabés. El tribunal sí que pidió sacar del procedimiento el rescate público de Globalia, algo que Alegría considera que es «una sonora enmienda» a la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre el caso Begoña Gómez.

«Lo que conocimos ayer es que la audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. La audiencia señala que hay una investigación prospectiva genérica e imprecisa. Y le afea que esto sea así. Además, han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez Peinado, en este caso al mínimo el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda. Si me permiten, le acota al máximo, como le digo, el ámbito de actuación», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa.

«Organizaciones de ultraderecha»

Además, Pilar Alegría ha señalado que la Audiencia Provincial de Madrid validó los informes de la UCO, de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, «que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad». «Por todo, lo que les puedo decir es que con esta resolución desde luego lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa», ha reiterado.

Por último, la portavoz del Gobierno ha esgrimido que la denuncia contra Begoña Gómez que provocó la investigación del juez Juan Carlos Peinado la presentaron «organizaciones de ultraderecha» a partir de «recortes de prensa» y ha acusado al PP y a Vox de hacerla suya desde un primer momento para vivir estos seis pasados meses de una «no causa».

«Una cuestión, una no causa que además arrancó y se inició a través de esa denuncia hecha de recortes de prensa por parte de organizaciones de la ultraderecha, que lógicamente, además el PP y Vox han hecho como propia y suya desde el primer momento para vivir durante estos seis meses en esta no causa. Pero ya digo, lógicamente, con lo que ayer conocimos por parte de la audiencia, parece claro que se aproxima claramente a ese archivo de esta causa», ha zanjado.

Visto bueno a la investigación

La Audiencia Provincial de Madrid avaló este lunes la investigación que mantiene abierta el juez Juan Carlos Peinado sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez, por presunta corrupción, a pesar de que la portavoz del Gobierno asegure que «el archivo está cerca». El tribunal precisó que el juez Peinado podrá continuar indagando en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y en los contratos que se encuentran bajo sospecha por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«La finalidad de la investigación debe ser comprobar si estamos ante resoluciones libremente adoptadas [los contratos de Red.es de Barrabés tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez], conforme a un proceso de decisión adaptado a las normas empresariales y a los usos de la actividad del sector, a fin de pronunciarse motivadamente sobre si concurren elementos indiciarios suficientes como para hacer avanzar el procedimiento hacía una nueva fase», recalcó el auto. A continuación destacó que «no nos encontramos aun en esa fase, que, de producirse, debería conllevar también una valoración sobre el procedimiento a seguir, al ser los delitos de tráfico de influencias competencia del Tribunal del Jurado, como establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado».

La Audiencia de Madrid no impone ninguna nueva cortapisa a la investigación que sigue al juez. Se limita a recordar algo que el mismo tribunal ya apuntó antes del verano: que de la investigación de Peinado quedaba excluida la parte relativa a Globalia (Air Europa), porque entendía que no se habían aportado a la causa indicios suficientes para abrir una instrucción penal y, además, la Fiscalía Europea había reclamado para sí la indagación en este particular al poder afectar a fondos de la UE.