El PP de Ayuso cita a Begoña Gómez en la comisión que la investigará en la Asamblea de Madrid

El PP citará a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que comparezca en la primera sesión de la comisión de la Asamblea de Madrid que busca averiguar si hubo nepotismo con ella por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del PP en el parlamento autonómico, Carlos Díaz-Pache. Los populares también llamarán al rector de la universidad, Joaquín Goyache, y no descartan citar a Sánchez «en función de las respuestas que obtengamos en esta comisión».

Díaz-Pache considera importante conocer la versión del presidente del Gobierno «teniendo en cuenta que esta cátedra se gestó en La Moncloa y el propio Sánchez estuvo en muchas reuniones con empresarios que estuvieron financiando esta cátedra y obteniendo contratos públicos». La mujer de Sánchez será citada para comparecer en la primera sesión de la comisión, tal y como ha anunciado el portavoz popular.

Además, no descarta llamar a personal de la universidad, directivos, responsables de contratación y responsables de programas de postgrado para que expliquen como funcionan estos programas y saber si ha habido alguna irregularidad.

Vox también ha anunciado que llamará a Begoña Gómez a la comisión de investigación que se constituye este martes en la Asamblea de Madrid para determinar si hubo nepotismo en su relación con la Universidad Complutense de Madrid.

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha comparecido en la Junta de Portavoces para anunciar que su partido tiene poca confianza en las comisiones de investigación porque el formato parlamentario es muy distinto comparado con otros países. Y a continuación, ha anunciado: «Sí, vamos a citar a Begoña Gómez y a todas esas personas que puedan arrojar luz sobre lo que ha pasado en esa cátedra tan sospechosa donde se ha nombrado directora a Begoña por ser quien es y no por su cualificación académica, eso es tráfico de influencias», ha señalado Henríquez de Luna.

Desde el PSOE, Juan Lobato ha criticado que «en vez de hacer una comisión en Madrid para ver que está pasando de verdad con la universidad pública y cómo se está dejando caer esta institución por parte del PP, se esté haciendo un show». «En vez de hablar de lo importante, vamos a hablar de otra cosa que es del show y la de persecución constante sobre Pedro Sánchez», ha indicado el socialista.

Sobre el anuncio de Vox de llamar a comparecer a la mujer del presidente, Lobato ha señalado que, para ellos, hacer política no es eso. «Ésta es una comisión numerito, una comisión persecución y es un disparate el mero hecho de que exista», ha sentenciado el socialista.

Mientras, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que «esta comisión debería tratar de la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas y la proliferación de universidades privadas». Además, Bergerot ha lamentado que Vox llame a Begoña Gómez, «un partido que ya no decide nada porque no tiene los votos suficientes, ahora quiere seguir siendo servil e inútil al PP en un circo que no va a ningún lado».

Por último, Más Madrid ha anunciado que sus representantes en la comisión serán María Pastor, Antonio Sánchez y Juan Varela-Portas, este último doctor en Filología y profesor en la UCM.

Otros comparecientes

El PSOE de Madrid ha designado a tres de sus principales dirigentes para representar al partido en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que estudiará si hubo nepotismo en la relación entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense de Madrid. Esta comisión se constituye este martes en la cámara de Vallecas y tendrá dos sesiones mensuales.

Entre los tres diputados socialistas que participarán destaca Marta Bernardo, secretaria de Organización del PSOE-M, quien será la portavoz del grupo en la comisión. La acompañarán Jesús Celada, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, y la diputada Mar Espinar. La estrategia del PSOE-M se coordinará estrechamente con Ferraz y el Gobierno central, según adelantó en septiembre el secretario general de los socialistas madrileños.

El Partido Popular, que impulsó la creación de esta comisión, ha designado a Mercedes Zarzalejo como la persona que liderará su participación en la investigación. Zarzalejo, doctora en Derecho, ha sido la encargada de proponer sanciones en situaciones previas, como la votación doble de Rocío Monasterio (VOX) o el gesto simulado de disparo de Pablo Padilla (Más Madrid) durante un pleno de la Asamblea. Además de Zarzalejo, el PP contará con Pablo Posse, portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, y Susana Pérez Quislant, secretaria tercera de la Mesa.

El PP sostiene que el objetivo de esta comisión es «defender y restituir el buen nombre» de la Universidad Complutense y proponer medidas que eviten la politización en el acceso y funcionamiento de las universidades públicas.

Vox, que también ha sido una de las fuerzas que impulsó la creación de esta comisión, designará a José Antonio Fúster, portavoz de Educación en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna y Ana Cuartero, portavoces adjuntos, como sus representantes.