El Gobierno de Pere Aragonés tiene un plan para que las máquinas se plieguen al catalán. Lo denominan el «Proyecto AINA» y busca que los robots y asistentes de voz que están presentes en cada vez más dispositivos y vehículos entiendan y respondan en catalán. El plan cuenta con una inyección económica cercana a los 14 millones de euros a cargo de los presupuestos NextGenerationEU, los fondos de la Unión Europea para reparar la factura provocada en la economía por la pandemia del coronavirus.

Esta nueva línea de acción depende de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, en manos del consejero Jordi Puigneró. Tal y como ha advertido Puigneró ante el Parlament catalán, este año se impulsará ese «Proyecto AINA» para lograr avances en el uso de la lengua por parte de sistemas informáticos y robots de todo tipo.

El consejero lo ejemplificó explicando que, en ocasiones, sus colaboradores le envían mensajes en castellano por un motivo concreto: los asistentes de voz de los vehículos no entienden el catalán ni tampoco lo reproducen. Puigneró prometió que, con AINA, eso cambiará.

Coches que no entienden catalán

«Yo tengo colaboradores que todavía hoy conduciendo me envían mensajes en castellano porque el interpretador de voz del coche no entiende el catalán y, por tanto, tenemos una capacidad y voluntad de que esto no sea así», ha prometido Puigneró ante el Parlament.

La pieza clave de este proyecto está en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, donde se ubica un potente ordenador basado en inteligencia artificial llamado MareNostrum. Desde finales de 2020 está creando recursos digitales para cualquier empresa o desarrollador informático que quiera incorporar gratuitamente el catalán a sus asistentes de voz y sistemas robóticos.

Fondos Covid de la UE

Según Puigneró, su departamento lleva «un año trabajando en un proyecto para que las máquinas también entiendan el catalán». La financiación del proyecto proviene directamente de los fondos NextGenerationEU, que aportan al plan 13,5 millones de euros. Es decir, que el dinero con el que Cataluña busca imponer el catalán también a los robots y asistentes de voz bebe directamente de la fuente de las ayudas que Bruselas ha destinado a España para reparar los daños provocados en la economía por la pandemia del coronavirus.

La Generalitat incluyo este proyecto dentro de las propuestas elevadas al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de un documento elaborado por la Comisión para la elaboración del Plan para la reactivación económica. Esos proyectos giran en torno a varias áreas, denominadas economía para la vida, transición ecológica, transformación digital, sociedad del conocimiento y vectores transversales.