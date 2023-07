Gema, afectada por el corte del AVE: «Miles de personas que venían a votar a Madrid no podrán hacerlo»

Gema Grajera es una afectada por el corte del AVE en Valencia que tuvo que pagar más de 300 euros de taxi junto a su marido Francisco para poder votar en Madrid. Gema relata en exclusiva a OKDIARIO su odisea advirtiendo de que «muchos españoles que no tienen dinero para un viaje tan largo en taxi se quedarán sin votar» por culpa de la desidia de las autoridades.

«Cuando llegamos a la estación Joaquín Sorolla nos encontramos con que varios trenes habían sido cancelados por un incendio y una inundación en un túnel. El tema es que esto lo sabían desde las 5 am y cientos de personas ya aguardaban desde esa hora sin que se les diera una solución. La mayoría de las personas eran madrileños que volvían a votar y a los cuales la compañía no ofrecía ninguna solución. Sólo un mensaje de que nadie se acercara a las estaciones de procedencia y destino», explica Gema.

«Mucha gente ha dado por la perdida la opción de venir a Madrid y no podrá votar», alerta Gema. «Yo tengo la obligación de votar como ciudadana. Mi marido y yo hemos conseguido coger un taxi que junto a otra persona nos trajo a Madrid por 450 euros . Me parece vergonzoso que Renfe no tenga ni la capacidad ni la resolución para resolver una avería y no pongan medios para que la gente pueda regresar a votar. Si hubiese tenido la posibilidad de ponerle un medio de transporte a todo el mundo lo habría hecho. Me parece vergonzoso, son muchísimos votos que pueden decidir el resultado de unas elecciones en Madrid», afirma.

«Lo único que recibí de Renfe es un mensaje de que no fuera a la estación. Sé que hay gente que ha desistido y por lo que tengo entendido están poniendo ahora autobuses pero se tarda 4 horas en venir y los colegios electorales cierran a las 20 h. A uno ya le da por pensar en todo, puede ser casualidad, pero te da por pensar en todo. Son miles de votos los que venían de Valencia a votar porque estaban todos los billetes cogidos. He hablado con mucha gente y mucha gente venía expresamente a votar», concluye.