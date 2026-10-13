Frente Amplio confirma a Emilio Delgado como cabeza de lista en Madrid

Frente Amplio ha confirmado a Emilio Delgado como cabeza de lista en Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El acuerdo ha sido comunicado este martes por las cuatro formaciones que integran la coalición de extrema izquierda: Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida.

El anuncio llega luego de que se confirmara la candidatura de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la presidencia del Gobierno, A través de un comunicado, las cuatro formaciones han expresado que la decisión «refuerza su compromiso con una candidatura unitaria, plural y arraigada en el territorio». Según este movimiento, son capaces de ofrecer una alternativa «alternativa progresista» para los votantes de izquierda. «Hoy el Frente Amplio da un paso para construir una alternativa más fuerte, más amplia y más útil».

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