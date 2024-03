Armengol: «Quiero explicar el contexto en lo que los estoy explicando las cuestiones que voy a explicar»

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha intentado dar explicaciones por su vinculación en el caso Koldo, tras haber comprado 3,7 millones de mascarillas que resultaron ser fake a una empresa vinculada a Koldo García, el que fuera ayudante del ex ministro socialista José Luis Ábalos. Lo ha hecho con una comparecencia en la que apenas ha aclarado nada y en la que ha optado por dar argumentos inconexos y repetitivos.

«Quiero explicar bien el contexto en el que los estoy explicando las cuestiones que voy a explicar», ha empezado Armengol su rueda de prensa en el Congreso de este martes. Esta comparecencia ha sido improvisada y se ha avisado apenas unos minutos antes a los medios, por lo que su frase sobre «el contexto» se ha convertido en toda una declaración de intenciones. La ex presidenta del Gobierno de Baleares ha evitado asumir cualquier responsabilidad en la trama Koldo y ha optado por echarle la culpa al PP por haber pedido su dimisión.

Francina Armengol se niega a dimitir, después de que instase a José Luis Ábalos a dejar su acta de diputado, como pedía también el PSOE, por su implicación en el caso Koldo. «No dejaré que mancillen mi nombre y que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción», ha recalcado durante su intervención.

«Ni yo ni nadie de mi Gobierno esta siendo investigado, ni sale en el sumario ni nada de nada. Pido responsabilidad al PP y que estén a la altura de las circunstancias. Yo voy a defender mi nombre, el de mi Gobierno y el de esta institución porque los ciudadanos no se merecen según qué espectáculos», ha esgrimido la ex presidente del Gobierno de Baleares.

Niega presiones

Francina Armengol contrató e incluso recomendó a la principal empresa de la trama de Koldo, como ha revelado OKDIARIO. A pesar de ello, se niega a dimitir por su responsabilidad en este caso, aunque modificó los contratos posteriormente y recomendó a la empresa proveedora a sabiendas de que la transacción no había ido bien.

La presidenta de la Cámara Baja ha asegurado que ella «no estaba en los expedientes» de la comunidad autónoma que gobernaba y ha señalado al servicio balear de salud por esas gestiones. Además, ha negado que ni el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos «ni nadie» del Ejecutivo de Pedro Sánchez la presionasen para contratar con la empresa del caso Koldo o para iniciar posteriormente un expediente de reclamación por las mascarillas que resultaron ser fraudulentas. «Nadie del Gobierno, y nadie es nadie», ha apuntado.

Armengol ha comparecido ante los medios visiblemente nerviosa y se ha presentado como víctima en distintas ocasiones, asegurando que su Gobierno autonómico reclamó «en tiempo y en forma» a la empresa investigada que entre el contrato y la reclamación recomendó a otras administraciones. Tampoco ha negado que le hubieran recomendado a Soluciones de Gestión para Empresas, la empresa vinculada a Koldo García: «Esos meses estábamos hablando con todo el mundo», ha afirmado.

Ataques al PP

La presidenta del Congreso ha arremetido contra el PP por pedirle la dimisión al estar involucrada en el caso Koldo. «Es sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario», ha señalado, en alusión al portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) cita, en un momento determinado, a Tellado por una supuesta reunión con Koldo García que nunca se llegó a producir.

Francina Armengol ha acusado al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de romper «todas las fronteras y las líneas rojas» por pedir su dimisión. «El principal partido de la oposición ha decidido saltarse todas las líneas rojas. Por eso tengo que salir a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y no todos los políticos somos iguales», ha argumentado.

«La política no es embarrarlo todo, hay que decir la verdad. Pido responsabilidad al PP, que esté a la altura de las circunstancias. Tengo que comparecer para explicar que en política no todo vale y que todos los políticos no son iguales», ha reiterado.

Además, Armengol ha recalcado que intentaré «preservar el buen nombre» de la Cámara Baja. «Soy consciente de la enorme responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso. Intentaré siempre preservar su buen nombre. Soy consciente de la enorme responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso de los Diputados. Intentaré siempre preservar su buen nombre. Por eso, no dejaré que mancillen mi nombre y no dejaré que mezclen mi nombre y mi gestión a nada que se parezca a la corrupción», ha zanjado.