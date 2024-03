Ábalos culpa a Santos Cerdán de filtrar sus datos personales y pide que se abra expediente contra él

José Luis Ábalos, hasta hace unos días diputado del PSOE, culpa al secretario de Organización de este partido, Santos Cerdán, de haber difundido sus datos personales a los medios de comunicación. El ex ministro de Transportes reclama que se abra un expediente de averiguación de los hechos para «determinar la eventual responsabilidad del Secretario de Organización, Santos Cerdán», según indica el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El ex secretario de Organización, al que su partido le exigió sin efecto que entregase su acta de diputado, considera que Cerdán ha podido cometer una falta «muy grave». Subraya además que el diputado navarro, que fue su persona de confianza y el que le presentó a Koldo García para que lo contratase, es la persona «obligada estatutariamente de velar por la protección de datos de los afiliados».

El Partido Socialista, tras la rueda de prensa de Ábalos en la que anunció que no entregaba su acta, distribuyó una primera versión de una resolución, firmada por Cerdán, en la que aparecían datos privados del ex ministro como el número del Documento Nacional de Identidad o la dirección de su domicilio. Minutos después, enviaron una corrección en la que ya no aparecía esa información.

Además de este señalamiento a Cerdán, el ex ministro socialista José Luis Ábalos también ha presentado alegaciones al expediente de expulsión que le ha abierto el PSOE. El que fuera número tres del partido ha presentado dos escritos para defenderse del proceso que ha abierto contra él la Ejecutiva Federal. Ábalos se queja de que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese el plazo de 24 horas que le habían dado para que entregase su acta de diputado por «responsabilidad política» en el caso Koldo, que investiga presuntas mordidas en contratos de compra de material anticovid.

Ábalos y Cerdán

La relación entre José Luis Ábalos y Santos Cerdán viene de muy atrás. Ambos fueron dos de los puntales de la campaña de primarias que llevó a Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE. Tras acceder al poder orgánico el ex diputado socialista le nombró adjunto a la Secretaría de Organización. Fue en ese momento cuando Cerdán le presentó a Koldo García, ahora en el centro de la presunta trama de corrupción política, y le exigió que le contratase como chófer y asesor.

Tras la dimisión de Ábalos, en verano del 2021, al conocer que Sánchez prescindía de él como ministro de Transportes, Cerdán asumió sus funciones. Meses más tarde, en octubre, asumió de forma plena el cargo de secretario de Organización. Ha sido en virtud de esta responsabilidad que ostenta en la actualidad que, la semana pasada, comunicó a José Luis Ábalos la decisión de la Ejecutiva Federal de que debía entregar su acta parlamentaria en menos de 24 horas. También fue él quien firmó la apertura de un expediente de expulsión contra el ex secretario de Organización y ex ministro socialista por negarse a asumir la exigencia de la dirección y quedarse con su escaño que a partir de ahora representará en el Grupo Mixto.