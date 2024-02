Siciliano PSOE: difunde el DNI, el domicilio y el correo de Ábalos al suspenderle de militancia

El PSOE ha desvelado los datos personales de José Luis Ábalos en un comunicado de prensa donde se informa de la suspensión de su militancia en el partido. Algo que vulnera su derecho a la intimidad personal, la ley de protección de datos y que muestra las tácticas que utiliza la formación que lidera Pedro Sánchez contra sus propios militantes. Así en el primer párrafo de dicho documento se reproduce el número completo del DNI del diputado.

En el punto cinco de la parte resolutiva se publica una dirección postal y otra de correo electrónico del propio Ábalos, que según dice el propio partido, consta en la base de datos del PSOE. «Notificar la presente resolución a D. José Luis Ábalos Meco a la dirección postal que consta en la base de datos del PSOE a efectos de notificaciones: X. Para la tramitación del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 327 RFD, también podría utilizarse la dirección de correo electrónico que figura en la base de datos: X».

El informe adelanta que el partido ha resuelto incoar «expediente disciplinario» a José Luis Ábalos Meco así como suspenderle cautelarmente de militancia con las consecuencias previstas en el artículo 321 del RFD. Esta decisión provoca la suspensión de afiliación y deja sin efecto los derechos y los deberes del afiliado, salvo la obligación de abonar puntualmente las cuotas y de respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección del Partido. Además este artículo prevé que la suspensión cautelar de un afiliado que ocupe un cargo orgánico implicará la suspensión temporal del mismo en el ejercicio de sus responsabilidades hasta el momento la resolución del expediente en cuestión.

La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe, en virtud de la legislación vigente, la publicación de número del DNI. Además la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales indica que existe un deber de confidencialidad en el tratamiento de los datos personales de todas las personas. Únicamente recoge una excepción en el artículo 6.1 donde se especifica que los datos podrán ser tratados cuando haya consentimiento del afectado.

Grupo Mixto

Este hecho se ha producido el mismo día en el que José Luis Ábalos ha pasado a ocupar un escaño en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados después de abandonar el Grupo Parlamentario Socialista.

Esta decisión la ha comunicado este martes en rueda de prensa tras afirmar que «ante la necesidad» de defenderse, ha decidido «pasar al Grupo Mixto». Ábalos ha asegurado que se queda en el escaño «para que los que quieren» ver que se marcha tengan que mirarle «a la cara».

Ábalos ha querido dejar claro que su principal pretensión es no quedar como «un corrupto»»cuando es «inocente». «No voy a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puede acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente», ha afirmado así en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. «Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio», ha indicado.

Almeida y ‘Los Soprano’

Sobre las tácticas del PSOE en el seno de su partido se ha referido este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha comparado a la formación de Pedro Sánchez con la serie de televisión Los Soprano. Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Cibeles el regidor ha recordado un pasaje del libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, en que explica cómo Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, estuvo custodiando durante dos días «sin ir al baño» los avales de Pedro Sánchez para convertirse en secretario general del PSOE.

«¿Pero en qué partido ocurre que alguien tenga que quedarse dos noches sin ir al baño para custodiar unos avales? Ni en Los Soprano vemos escenas tan cutres y tan vergonzantes. Esto lo que revela es la forma de funcionamiento del sanchismo y del PSOE. Si no se fían de ellos mismos, para fiarnos nosotros», ha dicho el alcalde.