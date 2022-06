La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido el archivo provisional de la querella contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la etapa más crítica de la pandemia. A juicio del Ministerio Público, que encabeza la ex diputada socialista Dolores Delgado, no se han concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para llevar a cabo una investigación.

En concreto, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 26, que investiga la presunta prevaricación, malversación y fraude en la adjudicación de 310 millones de euros en contratos covid, la querella interpuesta por Vox que dio inicio a esta causa se sustenta en «meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis».

Fue el pasado mes de abril cuando el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, desfilaron ante el juez para declarar en calidad de investigados por suscribir más de medio centenar de contratos «sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo».

Según denunció la formación que dirige Santiago Abascal, el Ejecutivo socialista cerró una serie de contratos «con empresas sin solvencia técnica ni profesional» en el sector sanitario, de las que además «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento algo en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización» y a las que se pagó un importe «muy elevado al de mercado».

No obstante, para la Fiscalía estos indicios se basan en «meras conjeturas» que no «concretan qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones». Esa falta de concreción, para el Ministerio Fiscal, no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica».