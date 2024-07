Los fiscales se rebelan contra la artimaña de Delgado: un Consejo a la medida para conservar su plaza

Los fiscales se rebelan contra la maniobra de Dolores Delgado para cambiar la mayoría del Consejo Fiscal y salvar su plaza en la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que fue anulada por el Tribunal Supremo. La que fuera ministra de Justicia con el PSOE pretende apartar mediante una recusación al representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, y a los miembros de la Asociación de Fiscales (AF), Miguel Rodríguez y Beatriz Sánchez Carreras. Ninguna de las asociaciones mencionadas está a favor de secundar su nombramiento. Los fiscales han pedido los expedientes de recusación para decidir sobre si deben finalmente apartar a estos vocales, pero el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha remitido esos expedientes. «Todas las cuestiones se resolverán mañana», ha anunciado en una nota enviada a los miembros del Consejo Fiscal, que auguran que será García Ortiz el que decida si deben votar o no.

Dolores Delgado quiere mantener su plaza a toda costa pese al varapalo del Supremo. Los jueces del Alto Tribunal ya anularon su nombramiento al frente de la Fiscalía de Sala de lo Militar y, unos meses después, derogaron su plaza en Memoria Democrática al apreciar incompatibilidad con el despacho jurídico que dirige su pareja, Baltasar Garzón. La sentencia señalaba que el nombramiento debía votarse de nuevo en el Consejo Fiscal, un órgano en el que Dolores Delgado no suma apoyos para revalidar su cargo. Sin embargo, la fiscal tiene la baza de recusar a los miembros que componen este organismo para invertir las mayorías. Dicho y hecho: los fiscales han recibido cada uno su expediente de recusación en los que Delgado alega críticas hacia ella. «Es una maniobra muy grosera y de falta de elegancia», afean fuentes fiscales consultadas por OKDIARIO.

Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) han pedido que sean los miembros del propio Consejo Fiscal los que decidan sobre sus recusaciones. En concreto, los miembros de la AF, a los que se ha adherido el representante de la APIF, consideran que las recusaciones de un órgano colegiado en actividad han de ser resueltas por este órgano. Es decir, en el caso del Consejo Fiscal —que está formado por 12 fiscales— el recusado sale de la sala y los 11 restantes deciden sobre su recusación.

El fiscal general no ha dado respuesta afirmativa a esta petición a horas de celebrarse este Consejo Fiscal extraordinario que tendrá lugar a las 12:00 de este martes 23 de julio. Voces consultadas intuyen que al no haber remitido todos los expedientes de recusación para que los fiscales procedan a su estudio, es probable que decida él qué miembros deben votar si Dolores Delgado debe seguir al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Las mencionadas voces señalan que García Ortiz se amparará en el reglamento del Ministerio Fiscal que no distingue entre órganos colegiados y los que no lo son. El fiscal general rechazó de plano la primera recusación de Dolores Delgado contra uno de los fiscales del Consejo Fiscal; sin embargo, la votación de hoy es vital para mantener su plaza y las tres recusaciones planteadas podrían equilibrar las mayorías.

Delgado y el fiscal general

El nombramiento de Dolores Delgado vuelve al Consejo Fiscal un año después. Los miembros del Consejo Fiscal tendrán que decidir sobre si debe ocupar esta plaza. Álvaro García Ortiz ya se mostró a favor de que Delgado siguiera en este puesto, llegando a decir que «no se le ocurría una candidata mejor». Es importante recalcar que García Ortiz fue su sucesor en el cargo y ambos mantienen una estrecha relación de amistad reconocida dentro de la Carrera Fiscal.

El actual fiscal general del Estado también fue clave para que Dolores Delgado fuera nombrada como Fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo. García Ortiz impuso que debía ser Dolores Delgado la que ocupara esta plaza, cuya designación también fue anulada por el Alto Tribunal. Los magistrados apreciaron «desviación de poder» en la maniobra de Álvaro García Ortiz para darle la plaza a Dolores Delgado y estimaron el recurso que impugnaba el nombramiento. La ex ministra socialista se quedó sin este despacho, pero obtuvo el de Memoria Democrática, ascendiendo de nuevo a la máxima categoría de la Carrera Fiscal. El Consejo Fiscal, a petición del Supremo, podría dar un vuelco a este segundo nombramiento que Dolores Delgado trata de preservar mediante recusaciones. «Le hacen falta bajas», zanjan fuentes consultadas por OKDIARIO.