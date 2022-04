El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defiende la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso y se pronuncia sobre la polémica por el contrato de las mascarillas, convencido de que no tendrá más recorrido. También respalda la actuación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el caso del cobro de comisiones por parte de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Feijóo recuerda que tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez están imputados por la compra de material sanitario de la pandemia.

Pregunta.- ¿Qué le parece la actuación de la Fiscalía sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid por el contrato de las mascarillas?

Respuesta.- Pues mire, estoy convencido de que por mucho que se busque no se va a encontrar. En este momento, empezar a rebuscar papeles de la compra de material sanitario en un estado de alarma, con el Parlamento cerrado, no deja de ser muy sorprendente. Y que tiene un familiar que lleva veinte años en un sector, antes de ser presidenta o tener cargos relevantes, es algo que está probado. La verdad es que ese asunto me preocupa poco. Están imputados tres altos cargos del Gobierno de España. Uno, el presidente del Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), que no es un cargo cualquiera; otro, del Ministerio de Hacienda y otro, del Ministerio de Sanidad. Y parece que eso no existe.

P.- Están imputados por tres gravísimos delitos: malversación, prevaricación y fraude. Los tres peores delitos que puede cometer un funcionario.

R.- Yo espero que puedan acreditar su inocencia o, al menos, que no se pueda acreditar su culpabilidad. Pero estar hablando de este tipo de cosas en este momento… Es como si el Gobierno pensase que la mayoría de los españoles están desinformados, que no tienen formación ni conocimiento. No me preocupa ese asunto, se lo digo en serio.

P.- ¿Y el de las mascarillas de Madrid?

R.- Mire, el señor Almeida se persona en un juzgado para defender la hacienda local. ¿Se puede pedir algo más? No está imputado, no ha sido llamado por nadie y además se ha personado desde el principio. Yo no he visto que el Gobierno se persone y tiene tres o cuatro altos cargos imputados.

P.- Y son 310 millones, exactamente.

R.- Pero cuando no se quiere hablar de la inflación del 10%, pues se habla de otra cosa…