Feijóo responde a Sánchez: «Debe estar desesperado para acusar al PP de jugar con las cartas marcadas»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha respondido a las acusaciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de que el Partido Popular «juega con las cartas marcadas» por tener a los jueces de su lado. «Si alguien ha intentado politizar la justicia es el propio presidente del Gobierno», ha dicho el líder popular, en referencia a algunos nombramientos por parte del Ejecutivo, como el de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Feijóo ha dicho también que le parece que Sánchez debe estar «muy desesperado» para hacer ese tipo de acusaciones, según ha manifestado antes de una entrega de premios a jóvenes empresarios en Madrid este jueves.

«Hay que estar muy desesperado, y el presidente del Gobierno lo está, como para hablar de la politización de la justicia cuando ha nombrado fiscal general del Estado a una ministra y vocal del Tribunal Constitucional a otro ministro» ha dicho Feijóo, en respuesta a las palabras de Sánchez de este miércoles en las que acusaba al PP de jugar con ventaja en el ámbito judicial. El líder del PP ha querido recordar los nombramientos de Dolores Delgado como fiscal general en 2020 y Juan Carlos Campo como vocal del Constitucional en 2023.

Feijóo ha pedido respeto a Sánchez para su partido y le ha señalado por sus injerencias en el poder judicial. «Sería para reírse si no fuese porque el ataque del presidente del Gobierno a la independencia judicial y a un poder del Estado como es el poder judicial es gravísimo», ha señalado el líder del PP. «Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas es, sin duda, la Fiscalía General del Estado, que utiliza una información judicial para hacerle oposición a mi partido», ha recalcado el presidente del PP.

Además, Feijóo le ha pedido a Sánchez ser «un poco más responsable», porque «no vale todo, no vale destruir la separación de poderes y la democracia española». El popular ha señalado que esos ataques de Sánchez se pueden deber a que está pasando un «vía crucis» por las declaraciones estos días como investigados de personas próximas a él. Este mismo jueves, José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte y ex número 2 del PSOE, ha declarado en el Tribunal Supremo sobre su vinculación con el cobro de comisiones en el caso Koldo. Además, varias personas del círculo cercano del presidente han sido imputadas y tienes causas pendientes en los juzgados: su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado.