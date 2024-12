Los jueces contestan a Sánchez: «Investigamos delitos, aunque sean del círculo cercano del presidente»

Los jueces expresan su preocupación creciente por el reciente comentario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que el «el PP juega con las cartas marcadas» porque supuestamente sabe las decisiones judiciales antes de tiempo. Tres asociaciones judiciales consultadas tachan de «muy graves» y potencialmente dañinas para la confianza en la Justicia y la estabilidad del Estado de Derecho. «Hay hechos que revisten caracteres de delito y los jueces tenemos la obligación de investigarlos, aun cuando los presuntos autores de esos hechos delictivos sean miembros del gobierno, del PSOE o del círculo cercano del presidente», indican desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

«Los jueces investigamos con sujeción a la Ley, con respeto a los principios constitucionales y sabiendo que nadie es impune ni está por encima de la ley. Nadie, sea quien sea y cualquiera que sea su cargo, es impune ni debe serlo. La ley es igual para todos», indica el portavoz Alejandro González.

En el mismo sentido, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, ha criticado que el líder del PSOE «sugiera» que los jueces que investigan a figuras del entorno del presidente del Gobierno –como su mujer y hermano– actúan en connivencia con el partido de la oposición. Según este juez, estas insinuaciones son comparables al discurso populista promovido por figuras como Donald Trump, basándose en acusaciones veladas que carecen de pruebas y responden exclusivamente a intereses partidistas.

«El presidente parece colocar su interés personal o partidista por encima del interés general del país», afirma Portillo, quien insta también a respetar la independencia judicial. Añade, del mismo modo, que los jueces están cumpliendo su función constitucional al investigar las denuncias y querellas presentadas, subrayando que «donde no hay indicios, se archivará, y donde los haya, se abrirá juicio». También advirtió que las instituciones no deben operar bajo presiones o señalamientos del máximo representante del Ejecutivo.

Por su parte, Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), denuncia las «calculadas insinuaciones» del presidente Sánchez para desprestigiar el Poder Judicial, calificándolas de un ataque directo contra la independencia e imparcialidad de los jueces.

«Este tipo de comentarios socavan de forma muy grave la confianza de la ciudadanía en la justicia», afirma Oliva. Además, alerta sobre las consecuencias a largo plazo de este tipo de discursos, señalando que «la deslegitimación de las instituciones puede llevarnos a una erosión progresiva del Estado de Derecho y al riesgo de convertirnos en un Estado fallido, incapaz de garantizar la justicia y la estabilidad social».

Estos portavoces de la carrera judicial coinciden en la importancia de permitir que los jueces realicen su labor sin presiones ni señalamientos, asegurando que cualquier interferencia en el normal funcionamiento de la justicia representa un riesgo para la democracia y el equilibrio institucional del país. Las declaraciones de los portavoces judiciales reflejan la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Por su parte, la asociación izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) no ha realizado ningún comentario sobre las palabras de Sánchez, según contestan a este diario. Cabe recordar que sí firmaron un comunicado como el resto de agrupaciones profesionales para criticar las acusaciones del PSOE y Junts de «lawfare» o guerra política desde los tribunales cuando se negoció la Ley de Amnistía. Pero ahora se mantienen al margen.

Críticas al PP

En concreto, Sánchez ha asegurado que el Partido Popular está jugando con «las cartas marcadas» en su labor de oposición, y ha señalado que algunos jueces están contribuyendo a esta estrategia, lo cual considera preocupante. Sánchez se refirió a las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y Alberto Núñez Feijóo, que según el Ejecutivo, parecen anticipar decisiones judiciales que luego son tomadas por los jueces.

El presidente del Gobierno criticó que el PP no esté haciendo una oposición política, sino un «frente mediático» contra su entorno, y que algunos jueces estén involucrados en ello. En particular, Sánchez se refirió a Rodríguez, quien, a través de redes, adelantó decisiones judiciales que, según denuncian desde el Gobierno, fueron adoptadas posteriormente por los tribunales. No obstante, por ejemplo, el jefe de gabinete de Ayuso dijo que exactamente el martes 8 de octubre el Supremo iba a imputar al fiscal general del Estado y no fue así. No fue hasta el 16 de octubre cuando los jueces imputaron al fiscal general elegido por Sánchez.

Sánchez también mencionó los comentarios de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien instó a Rodríguez a decir la verdad cuando acuda a declarar como testigo al Supremo y explicar los mensajes que adelantaron decisiones judiciales. Además, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, había hablado anteriormente de una «cacería humana» contra Sánchez y su entorno, señalando también la implicación de los medios y los tribunales.

En cuanto al desempeño del PP, Sánchez criticó su falta de resultados en comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. Afea la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, y aseguró que la oposición solo se centra en hacer ruido.

A pesar de las críticas, Sánchez destacó que el país atraviesa una situación positiva y consideró el desempeño de su Gobierno, en términos económicos, sociales e internacionales, como muy favorable, dando un «notable alto» en 2024.