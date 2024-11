El PSOE acusa de «cacería humana» a los casi 30 jueces que investigan al entorno de Sánchez

El PSOE ha iniciado ante sus militantes una campaña de desprestigio a los jueces que participan en las causas abiertas al entorno de Pedro Sánchez. En estos momentos, varias personas del círculo cercano al presidente del Gobierno se enfrentan a cuatro procesos penales, tres de ellos por corrupción: su mujer, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez y el ex ministro José Luis Ábalos, además del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos. Lejos de asumir responsabilidades, desde el Congreso Federal que los socialistas celebran este fin de semana en Sevilla, el número 3 del partido, Santos Cerdán, ha denunciado una «cacería humana en sede judicial» contra el PSOE y contra Sánchez.

«Nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo», ha lanzado el secretario de organización del PSOE, que denuncia que Sánchez y su entorno personal han sido difamados por los jueces y por los medios de comunicación. «Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de YouTube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial», ha lanzado.

Con estas palabras, el número 3 del PSOE tachaba de «mentiras» las causas que 29 jueces -11 de ellos del Tribunal Supremo- tienen abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez. Lo cierto es que, en las semanas previas al cónclave socialista, los escándalos que cercan al PSOE y a La Moncloa no han parado de multiplicarse. Quizá, el que más ha puesto en jaque el Congreso Federal ha sido la evolución del caso de revelación de secretos que salpicaba al fiscal general del Estado y que, tras la declaración del socialista Juan Lobato ante el Tribunal Supremo, puede implicar a presidencia del Gobierno.

Frentes abiertos

Este viernes, Lobato entregó su móvil y el acta notarial con los mensajes donde Pilar Sánchez Acera le ofrecía correos electrónicos personales de Alberto González Amador. Estas conversaciones, que quedan en manos del juez instructor, abren camino al Supremo para investigar al círculo cercano del presidente del Gobierno y elevar las responsabilidades de esta operación hasta La Moncloa. Los pasos siguientes a esta declaración pasarían por llamar a testificar a Sánchez Acera. En ese punto, esta alto cargo del Gobierno podría decir que fue su jefe, Óscar López, quien le pidió enviar el material controvertido al jefe de los socialistas madrileños o, por el contrario, asumir toda la responsabilidad y servir de «cortafuegos» para que las consecuencias de esta operación contra Ayuso no terminen escalando al que fuera jefe de gabinete de Sánchez o al propio presidente del Gobierno.

Moncloa también vive con incertidumbre el devenir del caso Begoña Gómez. Este martes, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno entregó al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía como su asistente personal en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un error que supone de facto la autoinculpación de la mujer de Pedro Sánchez en el uso de un cargo público de Moncloa para sus actividades profesionales privadas. Cabe recordar que Gómez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha decidido llamar a declarar como imputado a David Sánchez, hermano del líder del PSOE y director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La juez investiga las circunstancias en que Sánchez fue elegido para el puesto, en 2017, además de distintas cuestiones fiscales. El hermano del presidente del Gobierno reside en Portugal, pese a que trabaja en Badajoz.

Por último, las declaraciones de Víctor de Aldama también han sacado a la palestra varios nombres de socialistas, entre ellos, Santos Cerdán, y afirmó tener relación con Sánchez. El comisionista aseguró el pasado jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la fotografía en la que aparece con Sánchez en un mitin, el 3 de febrero de 2019 -durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández para las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid-«no fue fortuita». «A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme», reveló. Según las declaraciones de Aldama, la imagen se captó «en un sitio reservado». «El presidente me dijo gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado», aseguró el cerebro de la trama Koldo.