El PSOE, acorralado por la corrupción, se envalentona en su congreso: «Somos un referente mundial»

En pleno escándalo por la filtración contra Isabel Díaz Ayuso y los múltiples casos de corrupción que cercan al partido y al Gobierno -caso Koldo, caso Begoña Gómez y caso David Sánchez-, el PSOE presume de ser «un referente mundial» de la socialdemocracia.

«Somos un referente socialdemócrata a nivel mundial. El espejo en el que otras organizaciones políticas progresistas pueden proyectarse», ha proclamado el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, en los actos de apertura del 41 Congreso Federal de los socialistas, que se celebra este fin de semana en Sevilla. Una afirmación para subir los ánimos a una militancia que en los últimos días ha visto cómo los escándalos en el entorno del PSOE no han parado de crecer: desde Víctor de Aldama -comisionista de la trama Koldo-señalando directamente a algunos miembros de Ferraz en el cobro de comisiones a Juan Lobato confirmando en el Tribunal Supremo que el gabinete de Sánchez le filtró el documento secreto contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los maestros de ceremonias encargados de dar el pistoletazo de salida a este conclave socialista han sido María Jesús Montero y Santos Cerdán. La ministra de Hacienda ha sacado la artillería contra Ayuso, a la que ha calificado como «la verdadera responsable» de este caso, minimizando por completo la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una maniobra con la que los socialistas quieren evitar que se ponga el foco en la declaración de Juan Lobato en el Tribunal Supremo, en la que el socialista madrileño ha ratificado al juez que recibió la información secreta sobre el novio de la presidenta madrileña a través de un WhatsApp de Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La declaración de Lobato no es el único frente abierto para los socialistas. Víctor de Aldama aseguró el pasado jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la fotografía en la que aparece con Sánchez en un mitin, el 3 de febrero de 2019 -durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández para las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid-«no fue fortuita». «A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme», reveló. Según las declaraciones de Aldama, la imagen se captó «en un sitio reservado». «El presidente me dijo gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado», aseguró.

Moncloa también vive con incertidumbre el devenir del caso Begoña Gómez. Este martes, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno entregó al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía como su asistente personal en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un error que supone de facto la autoinculpación de la mujer de Pedro Sánchez en la utilización de un cargo público de Moncloa para sus actividades profesionales privadas.

Cabe recordar que Gómez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha decidido llamar a declarar como imputado a David Sánchez, hermano del líder del PSOE y director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La juez investiga las circunstancias en que Sánchez fue elegido para el puesto, en 2017, además de distintas cuestiones fiscales. El hermano del presidente del Gobierno reside en Portugal, pese a que trabaja en Badajoz. Las acusaciones denuncian, asimismo, que Sánchez no asiste de forma presencial a su puesto de trabajo.