El recién elegido presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no apoyará el plan presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de paliar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en caso de que no incluya las propuestas de su formación, como la bajada de impuestos. «Tenemos una inflación del 10%, ¿vamos a disminuir o no los impuestos dado que todo es un 10 % más caro?, esa es la pregunta que el Gobierno no ha respondido», ha afirmado Feijóo.

«Si usted quiere realmente tener el apoyo del PP, ¿está dispuesto a aceptar alguna propuesta que hagamos para mejorar ese real decreto o esto es sí o sí?», ha destacado el líder del PP este martes. Feijóo se reunirá este jueves con Sánchez en el Palacio de la Moncloa para tratar la situación económica del país, el giro en la posición sobre el Sáhara Occidental o la invasión rusa de Ucrania. El dirigente gallego asegura que la renovación Consejo General del Poder Judicial no está sobre la mesa, aunque sí que hablará de este asunto con Sánchez si él lo plantea.

A esta reunión, el dirigente gallego ha asegurado que acude «con la agenda abierta para que el presidente me diga qué cuestiones quiere conversar conmigo y en base a las cuestiones y el contenido de las mismas, tendrá una respuesta. Pero no tengo mayor información».

El nuevo líder del PP considera que lo «prioritario» en este momento en España es «bajar la inflación», una cuestión que le planteará a Sánchez este jueves. Feijóo arremete también contra el dirigente socialista por comprometerse a realizar una bajada de impuestos en la última Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró en La Palma y que luego no ha cumplido. El presidente del PP considera que las medidas anuncias por el Gobierno de Sánchez son un «parche». «No hay política económica detrás de esas medidas. La inflación se encuentra en un 10% en España, la más cara de los últimos 35 años», ha recalcado en una entrevista concedida este martes a Onda Cero.

«No quiero la ruina»

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha sostenido que «el Gobierno ha desconectado con la realidad mientras se colapsaban las carreteras y había desabastecimiento en los supermercados». «No comparto la política económica del Gobierno porque no funciona; no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina», ha apostillado.

Preguntado sobre si el Gobierno se forra, como él afirmó, con el incremento de la inflación, Feijóo ha matizado que esa es una expresión «más o menos coloquial y no un descalificativo», y ha sostenido que sí ha aumentado la recaudación, un extra que el PP pide devolver a los ciudadanos en forma de rebaja fiscal.