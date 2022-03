Una vez más, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incumple su palabra. Después de comprometerse con los 17 presidentes autonómicos en la Conferencia de La Palma a poner en marcha «rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear», el socialista no ha presentado ninguna bajada de impuestos más allá de prorrogar la reducción del IVA en el recibo eléctrico.

Sánchez ha adelantado este lunes su Plan de Choque de respuesta a la invasión de Ucrania, en el cual ha incluido la prórroga de las reducciones impositivas ya aprobadas para rebajar el precio de la electricidad, pero ni rastro de nuevas rebajas fiscales.

Así, el presidente deja en papel mojado la Declaración de La Palma, el documento oficial acordado entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas, donde se recogía de forma explícita que su «Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España» incluiría el «desarrollo» de «rebajas fiscales» ya anunciadas y «otras que se puedan plantear».

Además, el documento aseguraba que ese plan sería «abierto y dinámico» y se iría configurando «a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables».

Unos compromisos que Sánchez parece haber olvidado en su plan de 16.000 millones de euros, en el que se incluye una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para todos los consumidores -el Gobierno subvencionará con 15 céntimos y las petroleras, el resto-, la prohibición de los despidos en las empresas -como ya hizo en la pandemia-, y la limitación a la subida de los alquileres al 2%. Estas medidas, como el resto de las del Plan, tendrán vigencia hasta el 30 de junio.

En materia fiscal, nada más que la confirmación de lo que ya estaba anunciado, que es la prórroga hasta esa fecha misma fecha de la rebaja de impuestos en la factura de la luz que ya estaban en vigor: la reducción del IVA al 10% para pequeños consumidores, la bajada del impuesto a la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.

El Partido Popular ha criticado que Sánchez no haya incluido esa bajada de impuestos a pesar de haberse comprometido a ello por escrito con el resto de presidentes autonómicos. Los populares también demandan que el texto -que aprobará este martes el Consejo de Ministros pero que se ha adelantado hoy en el encuentro Generación de Oportunidades, plataforma de Europa Press y McKinsey – incluya una «racionalización del gasto» del Gobierno.

Para el PP, las bonificaciones en los carburantes no son más que «parches» y la verdadera solución para atajar la crisis pasa por una «rebaja drástica de los impuestos», tal y como viene exigiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Hay que bajar drásticamente los impuestos, como han hecho el resto de los países de nuestro entorno y ya dejarnos de parches. Todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo», ha manifestado la dirigente madrileña. Países como Francia, Portugal, Reino Unido, Bélgica o Italia ya han aplicado bajadas de impuestos mucho más ambiciosas que España.

«Si no se bajan impuestos y no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía no habrá nada que hacer», ha ahondado este lunes Díaz Ayuso tras conocer el plan de Sánchez.