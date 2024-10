Feijóo dice que el varapalo del TSJM es «inasumible» para Sánchez: «Está en un punto de no retorno»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al dirigente socialista después de no admitir a trámite la querella por prevaricación que presentó a través de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Feijóo considera que esta decisión judicial «es inasumible» para Sánchez y que se encuentra «en un punto de no retorno».

«El perjuicio a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado alcanza ya cotas históricas. Este auto es inasumible para un presidente y prueba que está en un punto de no retorno. Costará mucho reparar el daño del Gobierno a las instituciones, pero lo haremos», ha asegurado Feijóo este viernes en un mensaje colgado en las redes sociales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido este viernes por unanimidad no admitir a trámite la querella por prevaricación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había presentado contra el juez Juan Carlos Peinado. Este magistrado dirige la investigación contra Begoña Gómez. «A modo de conclusión, la Sala piensa, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que ésta no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado: perseguir conductas improcedentes de quien desempeña la función de juez», razonan los magistrados, que ven que la querella «muta en un intento disfrazado en la justificación que esgrime».

La querella cuestionaba dos resoluciones judiciales: la providencia por la cual se citó a Pedro Sánchez a declarar como testigo en el caso Begoña Gómez y la providencia que rechazó la solicitud para que dicha declaración se realizara por escrito ya que no era en calidad de presidente del Gobierno y sí de familiar de la investigada. «La citación cursada como testigo a Pedro Sánchez se hizo claramente por actos no derivados del ejercicio de las funciones de presidente del Gobierno. Una cosa es que el querellante sostenga que su condición institucional es prácticamente indisoluble de su condición personal o familiar. Otra bien distinta es la que se plasma en las resoluciones judiciales que dan lugar a la querella. Sea acertada o no la fórmula elegida por el juez instructor a la hora de disponer la práctica de la diligencia testifical, es lo cierto que no quiso interrogar al presidente del Gobierno por sus actos como institución, sino al esposo de la querellada por lo que hubiese podido conocer en este plano personal», señala el auto que tiene un voto particular que muestra, en todo caso, su «total conformidad» con la decisión de inadmitir a trámite la controvertida querella, como preveía OKDIARIO.

Además, el tribunal tacha de «extravagante» que Pedro Sánchez utilice espuriamente a la Abogacía del Estado para esta querella contra un juez. «Es cierto que el querellante no es parte, por la condición en que ha sido llamado al proceso (testigo), pero no cabe duda de que el presidente del Gobierno tiene a su disposición dos instituciones que pueden velar [en el procedimiento del caso Begoña Gómez] por los intereses legítimos que tiene la institución de la que es titular: la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal –principal garante de la legalidad y de la persecución de la actividad delictiva–, por lo que la utilización de la Abogacía del Estado para la formulación de una querella como la presente, resulta extravagante», esgrime el texto.