El efecto Feijóo no sólo se consolida. Se dispara. La llegada del líder gallego empuja de nuevo al Partido Popular a la primera posición del tablero político, un puesto que no disfrutaba desde la grave crisis interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso que acabó con la caída de Pablo Casado. La última encuesta de Data10 para OKDIARIO da un vuelco clave al escenario electoral: el PP, con 100 diputados (24,1% de los votos), sorpassa al PSOE que, con 89 escaños (23,9%), sigue en caída libre. Pedro Sánchez se deja hasta siete asientos en pleno desencuentro con sus socios separatistas por las escuchas con Pegasus y tras disfrazarse de víctima del espionaje. Las expectativas electorales son nefastas para los socialistas, pues el partido se ve amenazado también por Vox, que le pisa los talones con 86 diputados (22,4%). De seguir la tendencia, Sánchez podría verse incluso relegado a la tercera posición. En resumen, las dos principales formaciones de centroderecha suman una holgada e indiscutible mayoría absoluta de 186 diputados. Su mejor resultado en el último año.

Las expectativas electorales de Alberto Núñez Feijóo son inmejorables. Desde su elección como nuevo presidente del PP, el partido ha recuperado 6 escaños, con un notable empujón en este último mes. La llegada del dirigente gallego y su propuesta para liderar España confirman al PP como la clara alternativa de Gobierno. Un efecto que sufre Sánchez en primera persona: desde que se produjo el relevo al frente del principal partido de la oposición se ha dejado 11 asientos en el Congreso: tendría ahora 31 diputados menos que en las generales de noviembre de 2019.

Hay más claves. El sondeo confirma la estrategia de Feijóo para llegar a La Moncloa ensanchando la base electoral del PP. Su apuesta por rebajar impuestos y recortar ministerios, su sentido de Estado y su clara vocación institucional cala entre el electorado moderado socialista, como demuestra el trasvase de voto. En el movimiento electoral entre PSOE y PP el partido de Sánchez se deja 167.000 papeletas en sólo un mes. La encuesta ratifica así que el electorado socialista discute el rechazo del presidente del Gobierno a las recetas fiscales y económicas de Feijóo para afrontar la grave crisis que hunde el bolsillo de los españoles.

Además de captar votantes del PSOE, el presidente del PP demuestra su solvencia para retener los suyos propios, frenando la transferencia hacia Vox. Una tendencia que resultó especialmente crítica durante el mandato de Casado, lastrando las expectativas electorales del PP. En el movimiento entre ambos partidos, los populares recuperan 9.000 votantes. El PP consolida también la fidelidad de su electorado, en el 69%, por encima de la del PSOE. Desde el terremoto entre Génova y Díaz Ayuso, Feijóo ha recuperado 7 puntos en este ratio de confianza.

¿Doble sorpasso?

La encuesta revela que el escenario político está más vivo que nunca. La posibilidad de que el PSOE pueda verse adelantado por Vox no es descabellada pues el mayo horribilis de Sánchez, con la crisis de Pegasus, amenaza con lastrar al socialista en los próximos meses. A la vista de los resultados, el electorado castiga su maniobra para figurar él mismo como espiado, aún a costa de dejar en entredicho al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los votantes también reaccionan ante la nueva cesión a los socios separatistas y proetarras, permitiéndoles acceder a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, así como a la lenta recuperación y su incapacidad para manejar la crisis económica y social. El Gobierno ha tenido que rebajar la previsión de crecimiento de la economía española para este año en casi tres puntos, hasta el 4,3%, mientras la luz y los combustibles siguen en máximos. En este contexto, Sánchez desoye las propuestas del Partido Popular para bajar impuestos, deflactar la tarifa del IRPF y recortar su Gobierno de 22 ministerios, revisando hasta 60.000 millones de gasto público ineficiente. El presidente socialista ha constatado además su debilidad parlamentaria al tener que apoyarse en Bildu para sacar adelante su decreto económico, confirmando a Otegi como principal aliado.

La fuerza de Vox es otro elemento a tener en cuenta. Pese a la recuperación del PP, los de Santiago Abascal logran retener y mejorar sus expectativas. Su representación aumenta en 34 diputados con respecto a las generales de 2019, robando incluso votos al PSOE (177.000) y también a Ciudadanos (222.000). Vox puede presumir de tener al votante más fiel, pues hasta el 82,6% de sus electores volvería a repetir papeleta.

La competición en la cabeza de la tabla es tan ajustada que la diferencia entre el primer puesto (PP) y el tercero (Vox) es de apenas 1,7 puntos y 14 diputados. Y esto, en el actual contexto, no hace descartable que el partido de Abascal pueda llegar también a adelantar a Sánchez en los próximos meses.

Crisis de la izquierda

La sangría del PSOE es imparable se mire por donde se mire. Pierde la posición de partido más votado y, además, agranda su saldo negativo de votantes con respecto al PP. Si en marzo era de 88.000, ahora se amplía hasta los 525.000.

Su socio de Gobierno, Podemos, no mejora sus 28 diputados. El partido de Ione Belarra no entusiasma ni a los suyos y tampoco capitaliza el enfrentamiento interno en la coalición. La formación, que intenta radicalizar sus posiciones en la izquierda para desprenderse del PSOE, no obtiene ningún rédito político y mira de reojo el proyecto de Yolanda Díaz. Más País, por su parte, se mantiene en posiciones discretas, con apenas 3 diputados -uno menos que en el anterior sondeo-, en pleno juicio a Íñigo Errejón por patear a un jubilado con cáncer.

Entre los independentistas sigue liderando ERC, con 13 diputados, los mismos que tiene ahora. El partido no mejora su resultado pese a la crisis del espionaje. Le siguen JxCAT (9 escaños), PNV (7) y Bildu (5).

Otra novedad es Ciudadanos que, por primera vez, se quedaría sin representación en el Congreso de los Diputados al bajar cuatro décimas y no llegar al 3% en Madrid. Inés Arrimadas, que hasta ahora había logrado retener su escaño, estaría así fuera del hemiciclo.