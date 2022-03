El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, celebra qué Pedro Sánchez «se haya movido» respecto a su posición inicial de rechazo frontal a la bajada de impuestos que reclamaban los presidentes populares. Feijóo ha explicado que el documento que les remitieron anoche no incluía esa posición que sí se añadía ya en el que les han entregado esta mañana. Pero el presidente gallego esperaba «más» de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en La Palma. Aun así, ha esgrimido que era «imprescindible» cerrar filas con el jefe del Ejecutivo central en el ámbito de la política exterior con el foco en la invasión rusa de Ucrania.

Núñez Feijóo ha subrayado que Sánchez se lleva una «herramienta muy útil» en forma de declaración unánime apoyada por todos los presidentes autonómicos de cara a su negociación con los 27 los días 24 y 25 de marzo en Bruselas. Tiene su respaldo, ha asegurado el líder in pectore del PP, en velada alusión a Podemos, aunque no ha citado en ningún momento a la formación, frente a «quienes no le apoyan o no lo hacen de forma tan determinante como necesita España». Sin embargo, Feijóo sí ha lamentado «la falta de respeto al jefe del Estado, al presidente del Gobierno y a los presidentes autonómicos la ausencia de cualquier ministro de Podemos en La Palma».

Feijóo ha puesto de relieve también que no haya sido posible «un acuerdo» en lo que respecta a las rebajas fiscales e impuestos concretos para frenar el impacto de la invasión rusa en la economía doméstica española, como reclamaban los barones populares. Los representantes de las administraciones territoriales sólo han logrado acordar una declaración que, ahora, el Ejecutivo central deberá concretar con medidas que permitan abaratar las facturas del gas, la electricidad y la gasolina. Además, Núñez Feijóo ha aprovechado la ocasión para reprocharle a Sánchez que vincule el alza de los precios a la guerra en Ucrania, ya que, tal como ha dicho, se trata de una «preocupante situación económica que arrastrábamos de antes de la guerra y que ha empeorado tras la invasión».

En este sentido, ha reiterado el gallego, «nuestros problemas económicos graves no arrancan hace una semana, arrancan hace semestres y la guerra lo ha agraviado». «Antes de la guerra teníamos precios que se han visto multiplicados por cinco o por 10», ha sentenciado, a la vez que ha recordado que «España tiene más deuda y más déficit que la media de la UE». Para Feijóo la salud económica de nuestro país «es de alto riesgo». Avisa el popular que «los ciudadanos no van a entender que se les pida que bajen la calefacción pero no los impuestos».

«Intensificar» las rebajas fiscales

Según el presidente de la Xunta, la falta de acuerdo se debe a que «Sánchez no ha querido concretar qué impuestos quiere bajar, con qué intensidad y en qué plazos». El mandatario gallego, sin embargo, sí entiende que existe «un compromiso» por parte del Ejecutivo central para «intensificar» las rebajas fiscales, como plasma la declaración que han suscrito todos los presidentes. De hecho, Feijóo ha puesto en valor que no sólo se haya comprometido a intensificar impuestos que ya lo están, sino a abordar también otros tipos.

«Ahora el Gobierno tiene que hacerlo, bajar impuestos y hacer la energía más accesible desde el punto de vista de la industria y de los hogares», ha sentenciado el presidente gallego, quien había trasladado que Galicia era partidaria de una rebaja de impuestos general, con el foco, sobre todo, en la reducción para electricidad, gas y carburantes. Respecto a la acogida de refugiados, uno de los temas que ha centrado la reunión autonómica, Núñez Feijóo ha «echado de menos no tener un plan nacional de acogida en esta conferencia».