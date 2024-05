Feijóo califica de «sobreactuación» la decisión de Sánchez de retirar a la embajadora de Argentina

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, califica de «sobreactuación» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retirar de forma «definitiva» a la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso, después de el presidente de Argentina, Javier Milei, se haya negado a pedir disculpas por llamar «corrupta» a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. Feijóo considera que Sánchez está actuando de esta manera con motivo de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

El presidente de los populares ha pedido también al Ejecutivo «parar esta deriva» para no agravar la crisis diplomática con el país latinoamericano. «Exijo que se reconsidere y se pare esta deriva. Merecemos una política más seria», ha señalado Feijóo en un mensaje colgado en las redes sociales. «Los intereses electorales de Sánchez no son más importantes que los de España en Argentina. Es otra sobreactuación impropia de quien no retiró al embajador en Rusia por la invasión de Ucrania», ha añadido.

En esta misma línea también se ha mostrado la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, asegurando que el presidente del Gobierno busca la «crispación». «Sánchez vive del victimismo y la sobreactuación. Lo hizo con la patética reflexión de cinco días y lo hace ahora fabricando una crisis diplomática. Quiere crispación para desviar el foco de sus mentiras, escándalos y cesiones. España no merece este bochorno», ha defendido en las redes sociales.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez no retiró al embajador en Moscú, Marcos Gómez, cuando Rusia inició la invasión de Ucrania, una medida que sí que ha hecho con el embajadora en Argentina.

Ya han pasado más de dos años desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, optara por iniciar una guerra con su país vecino. El presidente del Gobierno ni siquiera se ha planteado esta medida y el diplomático Marcos Gómez sigue operando en el país ruso a día de hoy. Todo ello a pesar del apoyo público que el jefe del Ejecutivo suele hacer siempre que puede al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su conflicto armado contra los rusos.

«El mismo Gobierno que no retiró al embajador español en Rusia tras la invasión de Ucrania y tras la decisión de Vladimir Putin de iniciar una guerra que dura ya más de 2 años, sí lo hace ahora con la embajadora en Argentina porque Pedro Sánchez se siente insultado por las palabras de Javier Milei pronunciadas en un mitin», defienden fuentes internas del PP.