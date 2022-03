El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado formalmente este miércoles su candidatura a la Presidencia del PP de cara al Congreso extraordinario que celebraran los populares los días 1 y 2 de abril en Sevilla. Horas antes había adelantado en un acto institucional que iba a realizar este anuncio ante la Junta Directiva del PP gallego tras una decisión «precipitada» pero «meditada».

Así, Feijóo ha comunicado a los populares de Galicia en un acto en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela su decisión y ha recibido la autorización por aclamación, sin votación, tras subrayar que trabajará para que «volvamos a ser el partido que España necesita». «No vengo a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez», ha sentenciado.

Adoptando ya un discurso de jefe de la oposición, Feijóo ha advertido de que «los que están en la Moncloa han demostrado que no están preparados ante una crisis de esta magnitud. Queremos darle a España el Gobierno que merece y el que necesita», ha proclamado.

«Me siento preparado, creo que puedo lograr el objetivo que tenemos, y estoy convenido, y por ello pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a presidir el PP», ha señalado emocionado.

«Si hay algo de lo que no dudo es que el PP tiene un gran futuro. Nos recuperaremos, remontaremos y seremos el PP en el que España confió, el que España necesita y el que España está esperando», ha destacado.

No obstante, el presidente gallego avanzó este miércoles que su hoja de ruta al corto plazo pasa por compatibilizar la Xunta de Galicia con la presidencia del PP, lo que subrayó como compatible legalmente.

«Agrupar el centroderecha»

Con todo, Feijóo ha confesado que «ha dudado» sobre dar el paso, entre otras razones, «porque hay una política de trincheras y de odio en la que no creo». «Yo creo en la política en la que la confrontación es sólo de ideas y propuestas», ha apuntado en plena pugna con Vox.

Junto a ello, también ha abogado por seguir trabajando para «agrupar todo el centroderecha», una tarea en la que ya estaba inmerso su antecesor, Pablo Casado. «No estoy en política para desentenderme o acomodarme», ha apostillado.

En la presentación del ‘Plan Estratégico 2022-2030’ en la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en La Coruña, dejó claro a mediodía que pilotará un relevo ordenado, sin prisas. «Yo he dicho que no me iba de Galicia en un mes, lo he dicho en el año 2018, y en el año 2022 no voy a cambiar de criterio», enfatizó, incidiendo que actuará conforme a su responsabilidad y su «conciencia» y no «por lo que diga la oposición».

Planificado marzo y abril

Alberto Núñez Feijóo, que seguirá presidiendo este jueves la reunión de su Gobierno en Orense, comentó que ya tiene «pensado» lo que va a hacer «en marzo y abril». A partir de ahí, el presidente gallego se remite a lo que suceda en el congreso extraordinario del PP en Sevilla.

«Es una decisión precipitada por los últimos días y semanas, pero también meditada durante los últimos años. Es una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio», señaló Feijóo, añadiendo que «nunca» pensó que «tendría que tomar esa decisión» después de que decidiera no presentarse al Congreso de 2018 donde compitieron por la dirección del PP María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

«Pero los acontecimientos de las últimas semanas me obligan a tomar una decisión que ni ha sido buscada ni ha sido ambicionada. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en la que uno tiene que tomar decisiones. Y cuando solo tiene una, tómala. Y tómala rápido», agregó.

El anuncio de Feijóo fue saludado por dirigentes del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalada por el todavía presidente del PP, Pablo Casado, y su ex número dos, Teodoro García Egea, en una «campaña» que les ha costado el puesto, con un presunto espionaje de fondo al hermano de la jefa del Gobierno madrileño, que trabajó para una empresa adjudicataria del Ejecutivo.

«El paso de Alberto Núñez Feijóo es de agradecer por todo el PP. Solo hay un camino para cambiar el gobierno de Sánchez: mirar hacia adelante y entregar lo mejor de nosotros mismos», destacó Ayuso, que el día anterior fue elogiada por el propio presidente la Xunta como una persona «honorable».