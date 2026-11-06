Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, sobre los trenes en España: «No me genera tranquilidad saber que no se han estado auditando las vías, los datos hablan por sí solos»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se sumó a una de las opiniones más extendidas en la sociedad española tras el accidente ferroviario de Urda: no se fía de la red ferroviaria. La política leonesa atendió a los medios en el día de ayer y aseguró que «no me genera tranquilidad saber que no se han estado auditando las vías».

La situación con el sistema ferroviario está en el peor momento de su historia. Tras dos trágicos accidentes en el mismo año, en Adamuz y Urda, con 115 víctimas mortales en total, ha generado la desconfianza de millones de españoles a la hora de subirse a un tren.

Después de los trackings internos realizados por el PSOE al comienzo de la semana, que confirmaban la debacle de cara a las elecciones del 29-N, con un resultado alrededor de los 95 escaños, Óscar Puente anunció su dimisión como ministro de Transportes en la Diputación Permanente del Congreso el pasado martes 3 tras cuatro horas de intervención, y casi una semana del accidente, en la que no contemplaba su renuncia.

«He venido en coche»

Muñoz declaró que se había desplazado en coche a Elda, Alicante, al cuestionar la red ferroviaria. «Yo he venido en coche porque a mí no me genera tranquilidad, como a la gran mayoría de españoles, saber que no se han estado auditando las vías. Saber que en una vía en la que han fallecido 46 personas, que es la que más tendría que estar vigilada de España, ha vuelto a haber un segundo accidente mortal», afirmó.

La portavoz popular dio un dato estremecedor y señaló directamente al ex ministro de Transportes: «Yo quiero recordar que, de todos los fallecidos del mundo en alta velocidad, el 73% ha ocurrido en España en nueve meses. Es que los datos hablan por sí solos. Y ver a un ministro bailando en programas, insultando a quienes pedíamos que hubiera auditorías…».

«Oiga, que el PP, desde 2024, está pidiendo auditorías de controles de seguridad y un plan de choque de seguridad y el ministro nos ha insultado de todas maneras posibles. Como no nos hacía caso con las proposiciones no de ley, lo hemos metido en una enmienda con una disposición en la Ley de Movilidad Sostenible. Que fuese una obligación legal para el gobierno auditar las vías; y tampoco lo hizo», sentenció Muñoz.