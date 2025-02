Ésta es la transcripción del audio completo de la llamada de la AEMET al 112

Esta es la transcripción completa del audio de la llamada de la AEMET al 112 el día de la DANA de Valencia de las 12:OO del 29 de octubre donde se dice que “no vamos a marearos con más avisos” y que las lluvias “irán hacia el norte”.

OPERADORA 1: Emergencias, dígame.

AEMET: Hola, buenas. Llamaba de AEMET.

OPERADORA 1: Ah sí, mira, un momentito. Te paso con mi compañera.

AEMET: Vale.

[Nueva operadora]

OPERADORA DEL 112: Hola, buenos días de nuevo.

AEMET: Hola, buenos días, ¿qué tal?

OPERADORA DEL 112: A ver, cuéntame. Me has estado llamando, ¿verdad?

AEMET: Es que no me iba el audio, no escuchaba.

OPERADORA DEL 112: Sí, porque nos han dicho también en el 112 que intentabais contactar con nosotros y no entraban bien las llamadas.

AEMET: Sí, porque he llamado a otra persona y sí que me iba la conexión. Digo, no sé qué está pasando.

OPERADORA DEL 112: Bueno, ¿dime qué novedades tenemos?

AEMET: A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. Salvo algo marítimo, porque si no, no me hubiese dejado confirmar lo de la mañana. Vale, ha sido un poco jaleo. Hemos ido subiendo a naranja, rojo… Bueno, vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y no todo junto. Y bueno, para marearos menos. Las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior.

OPERADORA DEL 112: Vale.

AEMET: Con una tarde más complicada en el interior norte de Valencia.

OPERADORA DEL 112: Interior norte de Valencia, esa era la complicación.

AEMET: La más complicada, sí. Entonces tenemos los ojos abiertos y bueno, estamos en vigilancia, a nivel de aviso en ficha no se puede subir más, pero sí que podemos ir avisando si se dirige hacia otra zona o algo así. O si se abre un poquito la intensificación de la zona sur de Castellón…

OPERADORA DEL 112: Interior sur de Castellón que podría subir a naranja, ¿no?

AEMET: Podría subir pero sobre todo la parte más pegada a la Ibérica, a la Sierra, que está menos poblada, pero bueno, para tenerlo así.

OPERADORA DEL 112: Vale, entonces nosotros tenemos que centrar el foco en el interior norte de Valencia.

AEMET: Lo que es la ciudad de Valencia parece que por ahí no va a pasar. No va a pasar, incluso el aeropuerto.

OPERADORA DEL 112: Vale, fenomenal. Entonces ¿sabrías darme una ventana aproximada de decir pues mira, va a ser entre las tres y las seis lo peor del temporal o a partir de las seis…?

AEMET: Parece que a las 16:00 de la tarde parece que empezarán las… A las 15:00 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 18:00 de la tarde. Esa franja de final de mediodía e inicio de la tarde. Empezando por la parte del interior del litoral y tirando en dirección a Rincón de…

OPERADORA DEL 112: Vale, entonces ahora tenemos como un paroncillo de un par de horas.

AEMET: Sí, parece que la parte ya del litoral sur ya se ha calmado.

OPERADORA DEL 112: De acuerdo. Venga y a ver qué tal va evolucionando la tarde. Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales.

AEMET: Claro, sí, sí, poco a poco.

OPERADORA DEL 112: Bueno pues nada, estamos en contacto.

AEMET: Sí, sí.

OPERADORA DEL 112: Muchas gracias por avisar.

AEMET: De nada.

OPERADORA DEL 112: Venga, hasta luego.

AEMET: Chao.