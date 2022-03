El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha tirado de humor para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por acusar de ser de «ultraderecha» a los españoles que salen a la calle para manifestarse contra el Ejecutivo. «Todos los que se quejan, son de ultraderecha. Me imagino que los dependientes de las tiendas de ultramarinos serán de ultra ultraderecha para ustedes», ha asegurado con ironía el dirigente de Vox.

Así se ha mostrado Espinosa de los Monteros durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El portavoz de la formación de Santiago Abascal le ha formulado la siguiente pregunta a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño: «¿Por qué la política económica del Gobierno ha incrementado la desigualdad entre los españoles?».

«Para su Gobierno, la única igualdad que hay es que tratan igual de mal a todos los que le critican. Hasta ahora, a lo que ustedes llamaban ultraderecha, sólo quedaba Vox. Pero es que ahora es ultraderecha todo el mundo. Si se ponen en huelga los transportistas, la ministra les llama también ultraderecha. Los que se manifiestan en las calles, ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores… todo es ultraderecha. Todos los que se quejan, son de ultraderecha. Me imagino que los dependientes de las tiendas de ultramarinos serán de ultra ultraderecha para usted», ha sostenido durante su intervención.

En este sentido, Iván Espinosa de los Monteros ha acusado también a Nadia Calviño y al resto del Ejecutivo de estar «sordos» por no estar «escuchando a la calle», en alusión a las últimas manifestaciones y a la huelga de transportistas. «La gente lo está pasando verdaderamente mal ahí fuera. Ustedes no se están enterando, por supuesto, las personas vulnerables que más sufren lo están pasando muy mal, pero también las clases medias y trabajadoras, aquellas a las que están subiendo los impuestos después de negarlo cuatro veces. Están sufriendo mucho. No saldremos adelante hasta que les dejemos a ustedes atrás», ha zanjado el portavoz de Vox.