Fin a la imposición de la mascarilla en interiores. El esperado real decreto ha visto ya la luz verde del Consejo de Ministros y mañana martes, tras ser publicado en BOE, volveremos a vernos las caras fuera de las calles, salvo con algunas excepciones. Han sido 23 meses de obligatoriedad de uso en los que se han decretado rescisiones e imposiciones, según evolucionaba la incidencia y las variantes del Covid.

El real decreto establece que sólo seguirían siendo obligatorias en hospitales y centros sanitarios, transporte público, residencias y farmacias. Asimismo, por lo que respecta al uso de la mascarilla en el trabajo, los servicios de prevención de las empresas serán los que determinarán cuándo seguirá siendo necesario llevar mascarilla tras el fin de su uso obligatorio en interiores, que entrará en vigor el próximo miércoles, dijo el pasado sábado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La evolución de la pandemia presenta en la actualidad unas características diferentes, fundamentalmente por la altísima cobertura vacunal que registra este país, que es referente mundial.

Ésta ha sido la evolución del uso de la mascarilla en España:

5 de marzo de 2020. Sanidad fija su postura sobre las mascarillas en un tuit: «Es importante saber que la población sana no necesita utilizarlas».

24 de marzo de 2020. Sanidad insiste, con el país confinado, en sus mensajes sobre la inutilidad del uso generalizado de las mascarillas. «Si estás sano, no es necesaria la mascarilla».

10 de abril de 2020. El Ministerio comienza a cambiar de criterio. Salvador Illa recomienda que los trabajadores de los servicios esenciales utilicen mascarilla cuando viajen en transporte público.

8 de mayo de 2020. El Gobierno empieza a verbalizar la necesidad de que el conjunto de la población, y no sólo los enfermos, porten protección.



19 de mayo de 2020. El Gobierno decreta la obligatoriedad de la mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. «El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros», afirma la orden del BOE de aquel día firmada por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.



25 de junio de 2021. El Gobierno elimina la obligación de llevar mascarilla en exteriores siempre que se mantenga una distancia de al menos metro y medio con personas no convivientes



23 de diciembre de 2021. La explosión de casos provocada por la variante ómicron, obliga al Gobierno a establecer de nuevo el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad.

9 de abril de 2022. El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, aunque se mantendrá en hospitales, residencias y transporte público.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha celebrado este martes la medida, y al término del Consejo de Ministros, ha reseñado que «ha sido posible gracias a un trabajo conjunto y un esfuerzo colegiado en el que ha tenido que ver mucho la estrategia de vacunación».

«Es un día muy especial para el Gobierno y el conjunto de los españoles en la lucha contra el virus. Estamos avanzando en la normalidad. Mañana podremos desprendernos en interiores de las mascarillas y mostrar nuestros rostros y nuestras sonrisas», ha aplaudido.