Errejón incluyó en el ideario de Sumar menos condenas para agresores sexuales «señalados mediáticamente»

El escándalo por la violencia sexual de Íñigo Errejón apunta directamente a Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno conocía la denuncia de una agresión sexual por parte de Errejón, en el verano de 2023, pero, aún así, impulsó a su ya ex portavoz parlamentario en su nuevo proyecto político, Sumar, y le confió sus bases ideológicas con la redacción de la ponencia, que fue aprobada el pasado marzo en su asamblea fundacional. Pese a conocer la denuncia, Díaz no sólo no tomó medidas, sino que situó al político en una posición privilegiada en Sumar, como responsable de Discurso de la formación y artífice de su ideario.

En ese documento, la formación dedica un amplio espacio a la «violencia machista» y las agresiones sexuales. Se defiende un enfoque «no punitivista», renunciando así a mayores castigos para los delincuentes. En especial, según se destaca, los más «mediáticos».

«El feminismo de Sumar ha de ser antipunitivista. No se trata únicamente de criminalizar y castigar al victimario concreto. La justicia penal al desnudo tiene un alcance limitado, confirma el statu quo y alimenta las dinámicas más utilitaristas del sistema. Dinámicas que pueden llevar a castigos espectaculares para ciertos agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero que resultan inútiles una vez eliminadas las manzanas podridas», se recoge textualmente en la ponencia.

En esta hoja de ruta de Sumar, que guía su acción política, se reclama además «analizar en qué estamos fallando, tanto para revertir el feminicidio y las agresiones sexuales en cualquiera de sus formas» porque «la libertad sexual y la autonomía reproductiva siguen siendo bastiones esenciales para todos los feminismos de este siglo.».

«En España, la lucha contra las violencias machistas ha hecho un interesante recorrido desde el espacio privado-familiar al espacio público y eso ha permitido avances indiscutibles, pero, a todas luces, limitados e incompletos. Favorecer la coordinación interinstitucional, poner el foco en el agresor y estudiar las deficiencias y carencias del sistema son cuestiones pendientes que han de abordarse interpelando también a los varones como parte inalienable de la solución y no como problema a combatir mediante populismo penal y puritanismo securitario. La crisis de la masculinidad y la radicalización en base al discurso de la derecha reaccionaria y misógina, en cuya espiral vemos caer a una gran cantidad de jóvenes varones, son cuestiones a las que solamente el feminismo (y un feminismo con vocación de mayorías) puede dar respuesta, proponiendo modelos alternativos en base a su democratización de las relaciones sociales», concluye la formación de Yolanda Díaz.

Díaz conocía la agresión de 2023

La vicepresidenta del Gobierno ha admitido este lunes que conocía la denuncia de agresión sexual por parte de Errejón del verano de 2023, aunque ha defendido que no actuó porque, tras preguntar a Podemos y Más Madrid, le dijeron que se había investigado y archivado.

En una comparecencia en el Congreso tras reunir a su grupo parlamentario, Yolanda Díaz ha afirmado que el miércoles pasado llamó a Errejón que, según asegura, asumió los últimos hechos conocidos en las redes sociales.

«Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida», ha reconocido. Díaz ha explicado que, sobre el caso que circuló en redes sociales en verano de 2023 en Castellón, no llegó a intervenir porque preguntó a Podemos y Más Madrid, formación que abrió una investigación interna. Y luego comunicaron a su equipo que el expediente se había cerrado y que la denuncia se borró de Twitter. «Nunca más volví a saber nada de este hecho», ha zanjado.

Ha afirmado que cuando se estaban haciendo las listas para las generales de julio no conocía hechos tan graves como los de la semana pasada, quitando así importancia a la denuncia de la joven que denunció tocamientos sin su consentimiento por parte de Errejón en un festival de música en Castellón, en junio del año pasado.

Sobre este caso habló con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y con Más Madrid insistiendo en que esa investigación del partido madrileño se cerró y el mencionado tuit fue retirado, según su versión. Díaz ha desgranado que conocían que Errejón estaba acudiendo a terapia, sin especificar qué problemas tenía, y que él mismo le dijo que estaba mucho mejor cuando se le nombró portavoz.