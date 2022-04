Íñigo Errejón ha asegurado este viernes que durante la bronca con el jubilado de 68 años que denuncia haber sido pateado por el diputado se quería ir de lugar porque había «una persona de raza negra» que le daba miedo. «Todo el que haya pasado por el barrio de Lavapiés sabe que alguna vez pasa esto», ha declarado frente al juez. Así, el parlamentario ha estigmatizado uno de los barrios más multiculturales de la capital, en el que conviven miles de personas de distintas nacionalidades.

El líder de Más País ha indicado que la noche del encontronazo, el 2 de mayo de 2021, de repente quiso irse rápido a casa. Tras tomar algo después del mitin del cierre de la campaña electoral de Mónica García apareció esa persona de raza negra que «estaba ebria o poco sobria» que le incomodó cuando llegaba el toque de queda y la jornada de reflexión del 4M. A esto se suma el cara a cara, que desveló OKDIARIO en exclusiva, con el hombre enfermo de cáncer de colon que le pide una fotografía y él le aparta con delicadeza, según el diputado, o lanzando una patada, según el denunciante.

«Esta persona de raza negra nos acompañaba, pero no era de nuestro grupo. Nos acompañaba pero no con buenas intenciones. En varias ocasiones le dijimos ‘déjanos’, ‘vete’, ‘para ya’… Por esa razón yo me separo un poco del grupo principal. Nos pareció que estaba buscando problemas. Iba con síntomas de embriaguez o de no ir completamente sobrio. Todo el que haya pasado por el barrio de Lavapiés sabe que alguna vez pasa esto. Te encuentras con alguna gente que tiene como esta voluntad», comenta al juez. Errejón recuerda que era «un hombre corpulento y no es fácil esa situación, había gente que tiene que ir conteniéndole en ese momento».

La figura de esta persona de raza negra ha sido mencionada en numerosas ocasiones en la sesión de este viernes en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Varios testigos han coincidido en que estaba causando follón. Errejón da un paso más allá y dice que temía que fuera a abalanzarse «con malas intenciones» sobre el grupo en el que estaba el diputado.

Una vecina que llamó a la Policía, y que no conocía personalmente al agredido según la denuncia, ha explicado al juez: «Fue todo muy surrealista. Llamé a la Policía al salir de la casa de mi madre fundamentalmente porque vi al denunciante muy dolorido. Había mucho follón con una persona de raza negra que estaba tirando latas por allí. Era de locos. Había gente alrededor. Vi a mi vecino muy dolorido quejándose de la tripa y, por eso, llamé a la Policía. Vi a Errejón también desde el balcón, pero no imaginé que tenía que ver con la pelea. Luego le volví a ver cuando yo iba hacia mi casa».

El policía que ejerció de secretario en el atestado explica que recogió la transcripción de una segunda llamada al 091 en la que la vecina antes mencionada alertaba de «una pelea entre negros, españoles y demás». Se trataba de ese tumulto confuso en el que están involucrados Errejón, el denunciante y la persona con rasgos africanos.

El denunciante también alude a esta persona. Explica que después de que Errejón le negara la foto y le asestara la patada, apareció esta persona que le cogía por la espalda gritando con un pobre español: «¡No llames a la Policía, no llames a la Policía!». Esto le provocó más tensión.

Aunque esta persona de raza negra podría haber sido en esta causa testigo de excepción de los hechos, no ha sido llamado a declarar. Los policías que intervinieron en el caso han detallado que creen que se trataba de un sin techo sin una dirección postal conocida y que es un habitual de la comisaría desde hace tiempo por ser carterista.