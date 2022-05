«Pegasus es un arma, un arma de guerra. Le llaman el espionaje de tela de araña», explica el periodista Eric Franttini durante una intervención en la tertulia política de OKDIARIO, La Antorcha.

«Es un gusano, inventado por una empresa Israelí, una empresa privada desarrollada en parte por la ex operativos de inteligencia militar israelí, lo que han inventado. Pegasus está declarada como arma de guerra y necesitan autorización del gobierno israelí para venderlo», explica. «Está en Inglaterra, en Alemania, Italia, y ahora nosotros», comenta.

«El núcleo de la tela de araña eres tú; ellos te mandan un mensaje que cuando lo abres activas el gusano, y a partir de ahí ya están dentro de tu información, de tu móvil, de tu mail», cuenta. «Y el problema es que si tú me mandas a mí un mensaje también me infecta por eso se llama gusano de tela de araña», concluye.

Sánchez y Robles espiados

Las dos intrusiones del programa de ciberespionaje Pegasus conocido hoy, al teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos del terminal, mientras que el ataque al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, extrajo 9 megas de datos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional en base a dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en los que se detallan los hechos.

Este lunes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el teléfono del presidente del Gobierno y el de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.

El titular de la cartera de Presidencia ha detallado que se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención más en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. «No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que la intervención ilegal de estos teléfonos «se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno».