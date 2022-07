Un edil comunista despelleja a Enrique Santiago en el Congreso del PCE por su apoyo a Yolanda Díaz

El rival de Enrique Santiago, alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, en el XXI Congreso del Partido Comunista de España (PCE), el concejal de Zaragoza en Común Alberto Cubero ha arremetido duramente contra el actual líder comunista por su apoyo al proyecto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Lo ha hecho en su intervención en dicho cónclave, que se celebra este fin de semana y que ha arrancado por polémica por un supuesto fraude con la gestión de las acreditaciones de los delegados, según han denunciado los críticos en redes sociales. Por su parte, fuentes del PCE han señalado a Efe que sólo ha habido un problema con ocho de las 500 acreditaciones al XXI Congreso, según recoge la agencia pública.

En su discurso, Cubero ha criticado que se recortara el programa del congreso este viernes para permitir a Santiago y los suyos «ir de público a un acto electoral» del que no conocen ni el programa, en referencia a Sumar, el proyecto lanzado por Yolanda Díaz en el espacio cultural Matadero.

En este contexto, el aspirante a sustituir a Santiago ha negado el argumento de que el PCE es más «influyente que nunca», ya que, según ha denunciado, la influencia no la dan ni «las entrevistas en televisión, ni las responsabilidades de un Gobierno ni las amistades del secretario general», si no la militancia, que ha caído en mil personas en 4 años, ha sentenciado sobre la gestión del secretario de Estado para la Agenda 2030 y ex asesor jurídico de la narcoguerrilla colombiana FARC.

Un total de 500 delegados, elegidos en representación de toda la militancia, se reúnen del 8 al 10 de julio en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras de Madrid para decidir la política del partido y elegir entre otros órganos al Comité Central, del que forma parte el secretario general, recoge Efe.

El XXI Congreso del PCE ha aprobado este sábado con un 57,6 % de los votos el informe de gestión del Comité Central saliente presentado por el equipo de Santiago. Este domingo tendrá lugar el debate y votación de resoluciones, que suelen ser sobre temas de «solidaridad internacional», «luchas sociales» o «sindicales», así como la elección de órganos , entre ellos el nuevo Comité Central que incluye el cargo de secretario general.

Tal y como publico OKDIARIO el pasado viernes, la formación política que lidera Enrique Santiago trasladó a la militancia que se retrasaba el inicio de su XXI Congreso del viernes al sábado «para que el partido pueda tener una amplia participación en el acto de inicio del proceso de escucha lanzado por Yolanda Díaz», con pasado en la organización comunista.

«Alianzas»

En un comunicado interno, el PCE desveló que «el Comité Central del pasado 18 de junio acordó modificar el reglamento y el horario del Congreso para que el partido pueda tener una amplia participación en el acto de inicio del proceso de escucha lanzado por Yolanda Díaz para ampliar nuestras alianzas de cara al próximo ciclo electoral». De este modo, la constitución de la mesa del congreso y el inicio de los debates pasó del viernes al sábado, siendo elegida presidenta de dicha mesa Amanda Meyer, ex jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.

Meyer es hija del ex eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer. Precisamente, tal y como ha relevado OKDIARIO, Yolanda Díaz ha registrado su nuevo movimiento político en el domicilio de una hermana de Willy Meyer en el distrito madrileño de Tetuán.