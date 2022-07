Yolanda Díaz presenta su proyecto en plan meloso: «Esto no va de siglas, necesitamos cariño y ternura»

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha protagonizado este viernes la puesta de largo de su nuevo proyecto lanzando críticas a los partidos políticos: «Esto no va de siglas. Va de querernos. Necesitamos cariño y ternura». La ministra de Trabajo ha admitido que «hay desafección por la política. Lo dicen los estudios demoscópicos, pero me da igual. Me decís, ‘Yolanda, no hay futuro, la política no sirve para nada’. Sé que la política ha desconectado, se ha quedado atrás. Cuando la política no es útil, es un problema para la ciudadanía. Pero es tan importante la política, que no podemos permitírnoslo».

En este punto, Yolanda Díaz ha dado por inaugurado «un movimiento ciudadano que surge desde la sociedad». «El protagonismo es vuestro. Vosotros y vosotras sois las que vais a sumar. Tenemos más de un año por delante para pensarnos. El reto es ingente. Tenemos el riesgo de perder el país. Corre riesgo esta década. ¡Sumemos colectivamente!», ha espetado la política gallega que aún mantiene el carnet del PCE.

Díaz ha cargado contra los que votaron no a su regulación ministerial. «Estáis hartas de la confrontación, del no es no, de votar en contra de la reforma laboral, aunque cambie la vida de la gente. La política es otra cosa. Es escuchar, dialogar y tender la mano. Y luego, sí, ser capaces de llegar a acuerdos para cambiar la vida de la gente», ha desarrollado.

La líder de Sumar ha hablado de la inflación y de no poder llegar a fin de mes. ¿Su solución? Subir la fiscalidad. «No es un país justo uno en el que las grandes corporaciones acumulan miles de millones de euros de beneficios. La democracia tiene que llegar a la economía y a los impuestos», ha avisado.

«No nos resignamos. No tienen por qué gobernar las derechas. Tenemos ideas y corazón. Sumar no va de resignación. Va de alegría. No queremos volver al pasado. Queremos derechos humanos. ¡Sumar va de esperanzas!», ha agregado.

También ha tenido palabras para cargar contra las masculinidades que son «una losa pesada» o para defender el aborto. «Sumar no va de sumar partidos. Eso es más fácil. Voy a recorrer toda España y no voy a hablar. Voy a escuchar. Es la hora de que deis un paso adelante. Necesitamos un nuevo contrato social democrático. En el que los híper ricos no se pueden independizar», ha insistido.

«De esto va Sumar. Un país a favor, no desde el no. Un país que diga que sí. Un país que quiera discutir con diferentes. No tenemos que pensar igual, sí caminar juntas. No el país de ese señor moderado con corbata», ha relatado.»Si vosotros queréis, yo me sumo. Yo soy una pieza más. Pero el protagonismo es ciudadano. Ya está bien que hablen los de siempre. En Sumar cabe todo el mundo con dos condiciones: una enorme generosidad y enormes dosis de ternura. Como en la vida, como en la cosa pública, no se puede hacer nada sin ternura», ha rematado.

Mitin de Sumar.

Antes del discurso de Díaz, ha tomado la palabra la presentadora del acto, la humorista y feminista Nerea Pérez de las Heras, que ha dado la nota con varios dardos. Ha lanzado veladas críticas a Isabel Díaz Ayuso. “La libertad ha caído en malas manos, es una alfombra muy gruesa donde estamos metiendo la negligencia y el sálvese quien pueda”, ha esgrimido. Igualmente, ha afeado: “¿Qué pretendéis conservar los conservadores si no va a quedar nada, almas de cántaro?”.

Por otra parte, han tomado la palabra varios activistas, relacionados con el cambio climático, los sindicatos o la Educación pública. “Pedimos un planeta que exista, es un listón bajo, pero es lo que tenemos. No podemos caer en el vamos a morir todos. Necesitamos una profunda transformación social, política y económica. Una sociedad de menor consumo”, ha expuesto una de ellas.

También ha participado una empleada del hogar, que ha protagonizado el discurso más encendido. “Las personas racializadas tenemos que estar en igualdad de condiciones. Nosotros, nosotras y nosotres queremos construir un mundo mejor con esta sociedad española que nos ha acogido. No queremos ser ni de segunda ni de cuarta. Las empleadas del hogar tenemos en nuestras manos lo más valioso de este país, los niños, los mayores… Es triste que un trabajo tan importante se desarrolle en condiciones de esclavitud”. También han trasladado su apoyo artistas como Lluís Tosar, Antonio de la Torre, Bob Pop y Kiko Veneno, entre otros.

La asistencia ha sido considerable, 5.000 personas según el equipo de Yolanda Díaz. El acto ha empezado por ello con una hora de retraso. El intenso sol del julio madrileño ha hecho mella entre los asistentes. La organización ha tratado de contener el calor con limonadas en vasos customizados para la ocasión con el logo de Sumar.

Sin dirigentes

Díaz da así por enterrada la marca de Podemos tras ocho años y medio de andadura. En todo caso, no ha podido impedir que altos cargos del partido de Ione Belarra e Irene Montero se hayan acercado al acto en Matadero para tratar de no perder poder. Han enviado a altos cargos como la secretaria de Acción Institucional y directora general del Ministerio de Derechos Sociales, María Teresa Pérez, el responsable de Círculos, Pau Vivas; y el secretario de Sociedad Civil, Alex Zapico. También han asistido los diputados Txema Guijarro y Antón Gómez-Reino, también de Galicia en Común; ambos próximos a Díaz.

En el caso de IU y el PCE, que han retrasado su cónclave que celebran cada cinco años para poder acudir al acto de Sumar, han estado la eurodiputada, Sira Rego, el secretario de Estado y líder del PCE, Enrique Santiago, y la consejera valenciana Rosa Pérez. Del partido de Íñigo Errejón, Más País, ha acudido la diputada andaluza Esperanza Gómez. A su vez, Compromís y otras formaciones regionales han optado por una representación de múltiples dirigentes.