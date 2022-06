Yolanda Díaz domicilia su movimiento en Tetuán, donde el PP ha ganado 10 de las últimas 13 elecciones

Yolanda Díaz, líder de la plataforma política Sumar, ha elegido para ubicar la asociación que da sustento legal a su proyecto en una calle del distrito madrileño de Tetuán. Se trata de una zona de gran tradición obrera, pero en el que el Partido Popular ha conseguido ser el partido más votado en 10 de las últimas 13 elecciones. En las autonómicas del pasado 4 de mayo de 2021, los de Isabel Díaz Ayuso vencieron en esta circunscripción con 38.629 votos (48%) seguidos de Más Madrid (16,55%), PSOE (15,06%), Vox (8,59%) y Podemos (6,83%). Se produjo una subida de 22,2 puntos porcentuales en los resultados de los populares.

Tal como ha constatado OKDIARIO en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, la también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha registrado su asociación Sumar en la categoría de entidades cívico-políticas en una calle del barrio de Bellas Vistas, en el multicultural distrito de Tetuán. Se trata de un edificio histórico, levantado en 1925, según el Catastro. Sumar está en la primera planta, un modesto piso de 81 metros cuadrados. Para evitar polémicas como la suscitada por Pablo Iglesias e Irene Montero al mudarse al acaudalado municipio de Galapagar, Yolanda Díaz tira de simbolismo y apuesta por ubicar el domicilio de su plataforma en una zona de obrera.

La ficha de Sumar en Interior recoge que se le ha asignado el número identificativo 624170. También se refleja que tiene ámbito estatal, que se inscribió oficialmente el pasado 19 de mayo de 2022.

Se trata de un movimiento muy similar al de Manuela Carmena en 2019. Cuando se alió con Errejón puso la condición de no constituir un partido político al uso. Por ello se creó la asociación Movimiento Ciudadano 2019, jugando con las iniciales del nombre de la entonces alcaldesa. No obstante, finalmente, tras no revalidar la Alcaldía, rompió con Errejón y este último configuró las estructuras clásicas de partido como Más Madrid.

Sede de Sumar, en Tetúan.

Yolanda Díaz ha impulsado esta asociación Sumar para no tener que depender del aparato de Podemos, IU, el PCE y otras formaciones de izquierda radical para sus próximos pasos. A la hora de iniciar el cacareado «proceso de escucha» se requiere al menos una asociación con personalidad jurídica para poder reservar espacios y pagar facturas fundamentalmente.

Dentro en el espacio de Unidas Podemos el malestar es creciente porque no hay transparencia en la configuración del proyecto político que enterrará previsiblemente las siglas moradas que fundó Pablo Iglesias en 2014. Para tratar de calmar las aguas, otro pequeño avance de Díaz es que el primer acto oficial de Sumar será en la capital el próximo 8 de julio, en plenas fiestas del Orgullo.

Con este trasfondo, dirigentes de Podemos han reconocido abiertamente que no estaban avisados de que Yolanda Díaz iba a registrar la asociación con el nombre de Sumar. No obstante, los portavoces del partido han dicho que ellos siempre han estado por la labor de sumar. Aunque los desprecios de la vicepresidenta a sus compañeros de grupo parlamentario son constantes, en Podemos prefieren tragarse la vanidad y se han puesto a las órdenes de la política gallega.

En todo caso, las suspicacias están completamente disparadas. El temor de que Yolanda Díaz lance una plataforma personalista, sin contrapesos internos y sin primarias provoca sudores fríos en Podemos.