El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha atacado a OKDIARIO por defender en su editorial el gesto del Rey Felipe VI de no levantarse ante la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, el ex terrorista Gustavo Petro. También le pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte su partido, si aprueba que el monarca no se levantara durante el show ideado por Petro.

Al diputado podemita no le ha gustado que OKDIARIO defiendA el gesto del Rey Felipe VI, que recalca que el Jefe del Estado «engrandece a España y retrata el narcoindigenismo de Podemos». «Felipe VI no se representa a sí mismo cuando acude a la investidura del Presidente de Colombia, ni tampoco a la ultraderecha que lee OKcloacas. Representa a España. Por eso el Gobierno debe refrendar sus actos. ¿El desplante irrespetuoso a la espada de Bolívar estaba refrendado?», ha señalado el dirigente del partido morado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Si Echenique quiere hablar de cloacas, que empiece por explicar las que conectan a su partido con la dictadura venezolana. Lo que no soporta el diputado podemita es que este periódico haya destapado

la confesión del el ex jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, al juez Manuel García-Castellón en un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en la que afirmaba que «el Gobierno venezolano financió ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años». Y lo más alarmante es que lo sigue haciendo en la actualidad, según se desprende del testimonio de Carvajal.

Felipe VI no se representa a sí mismo cuando acude a la investidura del Presidente de Colombia, ni tampoco a la ultraderecha que lee OKcloacas. Representa a España. Por eso el Gobierno debe refrendar sus actos. ¿El desplante irrespetuoso a la espada de Bolívar estaba refrendado? pic.twitter.com/lwvCJx2dgT — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 9, 2022

«Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras: Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano», declaró Carvajal.

Podemos

Podemos salió en tromba para atacar al monarca por su gesto. Incluso la líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, exigió al jefe del Estado que se disculpara por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar. «La toma de posesión de Gustavo Petro y de Francia Márquez inaugura el primer Gobierno colombiano al servicio de su pueblo. Nuestro papel era mostrar todo el respeto y apoyo al proceso democrático recorrido. Es inexplicable lo ocurrido y merece una disculpa», afirmó Belarra. A esta petición se sumó el resto de dirigentes de la formación morada, empezando por Pablo Echenique.

Ahora el portavoz de Podemos en el Congreso quiere preguntar al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, si el gesto de Felipe VI «fue refrendado o no». Albares también estuvo presente durante la toma de posesión de Petro. «Según la Constitución Española, el rey no puede hacer lo que le dé la gana. Sus actos han de ser refrendados por el Gobierno. Por eso, vamos a preguntar al Ministro de Exteriores si el acto irrespetuoso de Felipe VI en Colombia fue refrendado o no», ha indicado Echenique.

Apoyo a Petro

Podemos apoyó a Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales de Colombia, pese a su pasado en las filas de la organización terrorista colombiana M-19. Su triunfo frente Rodolfo Hernández fue celebrado en el partido morado. Otro mandatario sudamericano que estuvo en la toma de posesión de Petro fue el chileno Gabriel Boric, radical izquierdista que llegó a la Presidencia de su país hace unos meses y que también fue apoyado por Podemos.

El partido morado cuenta con intereses en el continente sudamericano, tal y como dejó claro el ex jefe de los Servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, que declaró el pasado mes de octubre sobre la financiación ilegal de Podemos del régimen chavista ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.