José Eugenio Arias-Camisón es el propietario del famoso Asador Guadalmina de Marbella. Y son bien conocidas sus iniciativas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La última, poner una fotografía del presidente del Gobierno en los urinarios masculinos de su local con la leyenda «Apunta aquí».

En un vídeo que ha difundido José Eugenio, asegura que «si visitas el Asador Guadalmina, además de disfrutar de buenas carnes y de una buena cocina tradicional vasca, podrás disfrutar miccionando en nuestros urinarios». En ese momento, muestra uno de dichos urinarios, en el que hay pegada una foto de Pedro Sánchez con la leyenda «Apunta aquí». «Apunta bien a la cara de este sinvergüenza y traidor y psicópata de la Moncloa», concluye José Eugenio en su vídeo.

Las críticas del propietario del restaurante Guadalmina contra Pedro Sánchez y su Gobierno socialpodemita se han repetido casi desde que llegara a la Moncloa. La iniciativa anterior a esta última de los urinarios fue su reciente anuncio de no aplicar el decreto de «ahorro energético» del Gobierno Sánchez, que obliga a poner el aire acondicionado a 27 grados como máximo este verano, con contadísimas excepciones. «No vamos a respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno. Estas medidas no van a arreglar nada», aseguró en su momento José Eugenio.

Asimismo, a principios de verano, el propietario del Asador Guadalmina se hizo viral con otra de sus reivindicaciones, seguida por los más de 4.000 seguidores que tiene en sus redes sociales: denunció en junio de que no encontraba gente para trabajar pese a los tres millones de parados. En aquella ocasión destacó que «llega la temporada fuerte de verano y no tengo camareros ni parrillero ni ayudantes de cocina, pero hay tres millones de personas cobrando el subsidio de desempleo. ¿Esto como se come?».

Otra de las iniciativas virales de José Eugenio fue la de regalar este verano a sus clientes un abanico del Asador en el que se leía «Gobierno dimisión». «A ver, sátrapa de la Moncloa», comenzaba José Eugenio en otro vídeo publicado en redes sociales, «resulta que ante la mayor crisis energética de la historia de España, en lugar de abrir centrales nucleares, crear nuevas, bajar impuestos… Tu grandísima idea es que no llevemos corbata, apagar los escaparates de los comercios y poner el aire acondicionado en 27 grados, ¿esa es tu grandísima idea?», se preguntaba.