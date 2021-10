El ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez vuelve a estar de actualidad. Las redes sociales han rescatado un vídeo de una entrevista que concedió a la periodista Mercedes Milá en el año 1986 y que hoy, 35 años después, está siendo aplaudida tanto por votantes de izquierdas como de derechas.

En el vídeo, de apenas dos minutos de duración, el líder del antiguo Centro Democrático y Social (CDS) habla de libertad e igualdad social, dos temas que siguen muy presentes en el año 2021. Suárez defendía que todos los españoles deberían tener las mismas oportunidades y que, a partir de ahí, cada uno con su esfuerzo mejoraría o no.

«El Estado debe prestar ayuda a todo español por el mero hecho de nacer y que, a partir de ahí, sea el sacrificio y la tenacidad subir de los puestos más bajos a los más altos. Pero también caer de lo más altos si deja de esforzarse de sacrificarse», le comentaba a Milá.

El responsable de rescatar este vídeo ha sido Ismael Sirio López, responsable de comunicación online del Partido Popular. Y es que Adolfo Suárez siempre ha sido un referente para los populares. Lo sorprendente es que también está siendo alabado por la izquierda socialista. Como es el caso de Adrian Barbón, presidente de Asturias.

De casualidad he encontrado esta entrevista del año 1986 de Mercedes Milá a Adolfo Suárez y, concretamente viendo este corte que os pongo, pienso que es increíble como algo de hace 35 años está tan de actualidad hoy en día. Cuántos políticos como él nos harían falta ahora… pic.twitter.com/VI5yogvK82

Estos días las redes han recuperado este corte del Presidente Adolfo Suárez en 1986, en una entrevista por Mercedes Milá en su etapa de líder del CDS. Me han encantado sus palabras porque habla de Igualdad y Libertad y las une. Como debe ser. No es posible la una sin la otra. pic.twitter.com/w5UNHAD9Mz

Lo realmente extraordinario en el vídeo viral de Adolfo Suárez es el lenguaje. Cambia del registro culto al popular sin despeinarse, no utiliza un discurso reciclado, no hay pausas, no hay dudas, la voz firme. Esta es una de las causas por las que resulta creíble. https://t.co/HDaqT8Kjvn

— Carlos Mayoral (@Carlos__Mayoral) October 25, 2021