Una diputada de Podemos dice estar «hasta el coño» de que se use a España para «atizar» a sus ideas

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Paloma García Villa ha reaccionado a la multitudinaria manifestación que ha tenido lugar este sábado en la Plaza de Cibeles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quejándose de que está «hasta el coño» de que se pongan a su país en la boca para «atizar sus ideas».

García Villa, que es portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Familia y Política Social en el parlamento autonómico, ha ironizado en sus redes sociales con que para «ser una dictadura» no se ha visto «ni un sólo palo a los alborotadores de Cibeles» y, a continuación ha proclamado que «nosotros, los podemitas, somos españoles como ellos, ni malos ni menos» para terminar con el colofón de «que me tienen ya hasta el coño de ponerse a mi país en su boca para atizar mis ideas».

Para ser una dictadura no se ha dado ni un solo palo a los alborotadores de Cibeles eh!

Y otra cosa. Nosotrxs, las izquierdas, lxs podemitas, somos españoles como ellos, ni malos ni menos. Que me tienen ya hasta el coño de ponerse a mi país en su boca para atizar mis ideas. — Paloma G. Villa (@PalomaPgv) January 21, 2023

De esta forma ha reaccionado la parlamentaria de Podemos a la manifestación que ha congregado a más de 100.000 personas este sábado bajo el lema «Por España, la democracia y la Constitución», donde se han coreado gritos de «¡Gobierno dimisión!» y «¡Sánchez traidor!».

García Villa saltó a la palestra el pasado mes de noviembre por acusar a los diputados de PP y Vox en la Asamblea de Madrid de «no saber follar» durante un debate propuesto por Podemos para una proposición no de ley sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria o educación sexual.

El diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes arremetió contra la ley del sólo sí es sí durante su intervención, algo que no agradó a la parlamentaria de Podemos Paloma García Villa. «Ustedes lo que decían cuando se hablaba de esta ley es que los hombres iban a tener que firmar contratos para mantener relaciones sexuales», aseguró la diputada podemita desde su escaño.

Pero García Villa no se quedó ahí, puesto que acusó a los parlamentarios de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid de «no saber follar». «Ya le digo yo, que si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene alguna duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar», afirmó dirigiéndose a la bancada de PP y Vox.