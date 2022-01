Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez no pierde oportunidad de colgarse la medalla de la recuperación y el empleo, el panorama laboral español es dramático. Eso no impide a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presumir una vez más de que España «es un referente a nivel europeo y mundial» en lo relativo a la reforma laboral. «Hemos cambiado completamente el paradigma y son cosas grandísimas», ha afirmado la comunista más chula que un ocho.

Según el último informe del Eurostat, correspondiente al mes de noviembre, España vuelve a estar a la cabeza del desempleo de la Unión Europea, registrando una tasa de paro del 14,1%, lo que supone duplicar la media del 7,2% de la zona euro y el 6,5% en los Veintisiete. Así y todo, la vicepresidenta saca pecho de su ‘reformita’ laboral que no ha gustado nada a los socios Frankenstein de Sánchez afirmando que se ha acabado con el «contrato por obra que venía de los tiempos franquistas» en una entrevista en el programa Buenismo Bien en la SER.

Y es que la vicepresidenta no tiene rival a la hora de echarse flores, como cuando dijo que la ley Rider era «un hito histórico» e incluso llegó a comparar este marco legal con los primeros derechos laborales conseguidos por los trabajadores durante la Revolución Industrial allá por el año 1874. «Es una norma que va a cambiar el signo de los tiempos. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar en esta materia». Miles de repartidores que se quedaron en la calle por culpa de esa ley no piensan lo mismo.