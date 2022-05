El Ministerio de Trabajo y Economía Social no se personará en la causa que investiga una presunta estafa de dos millones de euros en UGT Madrid con fondos ligados al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que depende del departamento de Yolanda Díaz. Así lo explica el Gobierno en una respuesta a OKDIARIO firmada por la secretaria general de este órgano.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid investiga una presunta de Mayka Tomás López, trabajadora de UGT e hija de una diputada regional del PSOE especialista en denunciar presuntas corruptelas en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia de la Fiscalía relata que la investigada tenía entre sus funciones librar cheques para el pago de indemnizaciones por despido a trabajadores.

Así, al menos entre 2019 y 2021, bajo la apariencia de librar cheques para indemnizaciones de trabajadores despedidos, presentó en el sindicato cheques cuyo importe iba a ser abonado con cargo a fondos previamente transferidos del Fogasa. Escribía como beneficiario el nombre de médicos y maestros elegidos «aleatoriamente» de listados de oposiciones publicadas en Internet, sin que tuvieran ninguna relación con UGT. Una vez firmados los cheques, «simulaba» la firma de los supuestos beneficiarios. Posteriormente, borraba «con una goma que elimina tinta» esos nombres y lo sustituía por el de personas de su entorno, su marido y tres amigas, que actuaban en connivencia.

El Ministerio hace oídos sordos a toda esta causa y no acudirá al Juzgado. Explican a este periódico: «Al no tener constancia de las actuaciones internas del sindicato, ni haber recibido ninguna reclamación ni informe de ningún otro Organismo sobre una presunta desviación de fondos, [el Fogasa] como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, no tiene previsto en el momento actual su personación en la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra una trabajadora del sindicato UGT».

Desde el Ministerio explican que es normal que el Fondo de Garantía Salarial pague esas prestaciones a sindicatos: «Se abonan a los trabajadores o a las personas que actúan como representantes de éstas, que suelen ser personas físicas con alguna vinculación a las centrales sindicales, a las que los trabajadores otorgan poderes de representación procesal antes los Juzgados y ante las Administraciones».

En este punto, esgrimen que chequean toda la información: «El Fogasa comprueba que la solicitud de prestaciones presentada cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley». «El Fogasa ha seguido el procedimiento establecido y realizado todas las comprobaciones para el abono a las personas o representantes de éstas con poder de representación otorgado, desconociendo la investigación interna que está realizando el sindicato UGT», justifican.

«En cuanto a la información que se solicita relativa a investigación o denuncia relacionada con la publicación en un diario de tirada nacional sobre una presunta trama de corrupción, esta información no depende del Fogasa y no tiene ni conocimiento de las actuaciones realizadas por otros organismos», se excusan para, al final, decir que no tienen prevista la personación en la causa abierta en los tribunales.

Los indicios que ha denunciado la propia UGT Madrid no son suficientes para la personación de Yolanda Díaz. Eso a pesar de que sus compañeros de partido, de IU, exigieron de forma rotunda a José Luis Martínez-Almeida que se personara desde el Ayuntamiento de la capital por la estafa ligada al contrato con comisiones millonarias de Alberto Luceño y Luis Medina incluso a pesar de estar el caso todavía en la Fiscalía. El Consistorio de Madrid en cuanto llegó el tema a los Juzgados de plaza de Castilla, sí se personó de inmediato para defender los intereses de los madrileños.

«Faltó vigilancia»

La nueva secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha reconocido sobre los hechos investigados que «faltó vigilancia en la gestión» para «darse cuenta antes» y evitar la presunta estafa al sindicato madrileño ejercida por la hija de Carmen López y otras cuatro personas en la que se desviaron dos millones de euros.

La nueva líder madrileña de UGT ha prometido aplicar «más controles» para evitar que se vuelva a «distraer fondos». El sindicato insiste ahora en que el dinero estafado procede de afiliaciones con el que se adelantaba lo que posteriormente abonaría el Fogasa. Sin embargo, inicialmente se comentó que el dinero procedía en origen de las arcas públicas.

Prieto compromete que la nueva Ejecutiva de UGT Madrid pondrá más medidas: «Hará más controles o dobles controles para la gestión de cuentas y que no vuelva a suceder». Además, rogó «celeridad» a la Justicia para que se depuren responsabilidades y se resarza al sindicato de esta estafa. «Es dinero de nuestros afiliados que queremos recuperar y nos personaremos como principales damnificados de esta sustracción», ha añadido esta central, que dice tener 112.000 afilados y 15.000 delegados.

En enero, OKDIARIO ya publicó que el Ministerio de Trabajo descartó abrir una investigación interna tras conocerse el caso de corrupción denunciado por el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo.

La denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid habla de un desvío de dinero de entre uno y dos millones de euros con trabajadores falsos y empresas ficticias para poder apropiarse de los fondos. Además de la trabajadora de la UGT, se cree que también integraron la trama pequeñas entidades bancarias.