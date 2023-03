El debate de la gestación subrogada divide a los españoles: «¿Quién protege al menor?»

La gestación subrogada vuelve al debate. Lo hace tras la noticia de que Ana Obregón ha sido madre a los 68 años a través de esta práctica prohibida en España. OKDIARIO ha salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos su posición ante esta técnica de reproducción asistida. Una vecina asegura que con la gestación subrogada «no tienen en cuenta a los menores» y se pregunta «quién les protege». Asimismo, otros vecinos apuestan por la libertad individual de estas personas que cumplen su deseo de ser padres o madres a través de una técnica ilegal en España. La calle está dividida.

La disparidad de opiniones a favor y en contra de la gestación subrogada ha trascendido a la opinión pública. «Que si me parece que debería ser legal yo creo que no, que si es moralmente aceptable yo creo que no», opina un ciudadano encuestado por este periódico. Por el contrario, a otra ciudadana «le parece estupendo para las mujeres que no puedan ser madres aún siendo por ese medio». Asimismo, también hay jóvenes que aseguran que respetan que ciertas personas recurran a esta práctica aunque no la utilizarían.

Los políticos se han mojado sobre este asunto y todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, excepto Ciudadanos, se han posicionado en contra. Los naranjas ya intentaron dar luz verde a una ley que regulara la gestación subrogada, pero la proposición fue tumbada por el resto de formaciones. Mientras algunos ciudadanos apuestan por no legislar esta práctica, otros claman por ello. «Si en otros países desarrollados existen normas para regular esto los políticos de aquí deberían legislar», apostilla un ciudadano. Por el contrario, otra vecina comenta que hacer legal la gestación subrogada sería «sacar negocio de dar a luz».

Ana Obregón

Desde hoy, Ana Obregón se ha unido a la lista de famosas que ha optado por esta vía para ser madre. La actriz y presentadora ya tiene a su hija que ha sido gestada en Miami convirtiéndose así en madre a los 68 años de edad. La calle ha opinado sobre ello y la mayoría de los ciudadanos coincide en que es mayor para ser madre. «Me parece regular, no tiene en cuenta sus años, porque cuando tenga 20 años ella tendrá 82», explica un señor. Por el contrario, otra mujer asegura que Ana Obregón tiene recursos suficientes para criar a la niña.

La bióloga ha optado por ser madre a través de la gestación subrogada. Lejos de optar por la adopción, Ana Obregón ha elegido que otra mujer geste a su hija. «Hubiera sido mejor adoptar y ayudar a otra persona», asegura una vecina. Sin embargo, la presentadora ha elegido la gestación subrogada que es la práctica de reproducción asistida más cara que existe. Convertirse en madre o padre a través de esta técnica puede alcanzar hasta los 150.000 euros. Además, se trata de una práctica prohibida en España aunque es posible realizarla en el extranjero e inscribir a los menores en nuestro país.