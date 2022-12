Este lunes estará disponible el sexto episodio del podcast Corinna y el Rey, producido por el estudio Project Brazen, titulado «La sangre es más espesa», en el que la ex compañera sentimental del Rey emérito revela que Juan Carlos I le ofreció a cambio de casarse con él el título de «su alteza real, la princesa de Borbón».

También se menciona el encuentro casual que mantuvieron Corinna y Doña Sofía en un hotel de Nueva York justo después de la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014. La princesa alemana no entendió que la reina no estuviera al lado de su marido: «Cuando tu marido abdica el trono de España, siendo, además, una decisión histórica sin precedentes, y tu hijo se convierte en rey, no es precisamente un día en el que tú quieras viajar», afirma.

Durante este episodio Corinna Sayn-Wittgenstein cuenta cómo, tras su negativa a casarse con él, empezaron las presiones para recuperar los 65 millones de euros que el rey de Arabia Saudí Abdalá Bin Abdulaziz (fallecido en 2015) entregó el 8 de agosto de 2008 al entonces jefe del Estado español en su cuenta oculta de la fundación panameña Lucum, en el banco Mirabaud de Ginebra.

Corinna temió «una eliminación física o ser empujada al suicidio» por las presiones de Juan Carlos I. Lejos quedaban aquellas imágenes íntimas de la vida familiar de Juan Carlos y Corinna en La Angorrilla, el «nidito de amor» de El Pardo. Una relación que la propia princesa llegó a calificar como «un cuento de hadas».

«Todo era una fantasía, no me lo tomé en serio, lo tomé como un hombre que estaba bastante desesperado», explica Corinna su decisión tajante de decir ‘no’ a una boda con Juan Carlos I. A partir de este momento la situación se volvió extremadamente cruel y comenzaron las presiones y amenazas. Dos grandes amigos de Corinna, tras enterarse del complot que existía para involucrarla en un grave delito financiero a cambio de que devolviera el dinero, le recomendaron conocer al ex comisario José Manuel Villarejo.

«Es lo que hacen los dictadores y los gobernantes autoritarios. Son jugadas como de Franco o Stalin y estamos en el siglo XXI y España es una democracia», cuenta la princesa alemana comparando a su ex amante nada menos que con un dictador. «Aquello destruyó cualquier pizca de esperanza que tuviera de encontrar la normalidad, la paz o una vida feliz», reconoce.