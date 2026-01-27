El Constitucional mantiene la orden de detención de Puigdemont

El Tribunal Constitucional ha rechazado este lunes por unanimidad suspender la orden de detención al líder de Junts, Carles Puigdemont, emitida por el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo. Así, se deniega la medida cautelar reclamada por el dirigente independentista catalán mientras el Constitucional resuelve el recurso de amparo por el que Puigdemont pide la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos.

La petición de los ex consejeros Lluis Puig y Antoni Comín también ha sido rechazada, por lo que ambos implicados, como Carles Puigdemont, tendrán que esperar para su regreso a España sin riesgo de detención.

La corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del ex presidente catalán de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del Alto Tribunal de no aplicarle la amnistía.

Puigdemont sostiene que el Tribunal Supremo hizo una interpretación extensiva de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para su aplicación, denunciando una clara «resistencia judicial» a la norma.

El ex presidente solicitó que se le levantara la orden de detención, alegando que era «imprescindible» no solo «para garantizar la efectividad del recurso de amparo» contra la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación del ‘procés’.

Sino también, añadió, porque «plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo y en funciones».