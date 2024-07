La mayoría del Consejo Fiscal llevará al Supremo la maniobra de García Ortiz para mantener a Delgado

La Asociación de Fiscales, la más numerosa de la carrera y con mayor representación en el Consejo Fiscal, llevará al Tribunal Supremo la maniobra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para mantener a Dolores Delgado como fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Fuentes consultadas precisan que se interpondrá un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, aunque por el momento no se ha presentado. Los fiscales denuncian que Álvaro García Ortiz se ha negado a ordenar a la inspección fiscal que indagará sobre si hay causa de prohibición o no en Dolores Delgado para desempeñar su cargo respecto de la dedicación profesional de su marido, Baltasar Garzón.

La Fiscalía General del Estado convocó un Consejo Fiscal extraordinario para decidir sobre la plaza de Dolores Delgado, que fue anulada por una sentencia del Supremo. Esta reunión a la que asisten los representantes de las asociaciones de la carrera se ha celebrado este miércoles, y siete vocales se han negado a votar sobre si la que fuera ministra de Justicia con el PSOE debía revalidar su cargo. Los fiscales de la AF y Salvador Viada, representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no han ejercido su derecho a voto puesto que consideran que el expediente que se ha hecho por la inspección fiscal no cuenta con una investigación completa que permita resolver si Delgado debe seguir en el cargo.

«Sólo se nos han remitido las sentencias, no se puede decidir sobre el fondo de la compatibilidad o incompatibilidad cuando el expediente que se ha hecho por la inspección fiscal no tiene nada, no tiene ningún contenido», afean fuentes consultadas. Los vocales han protestado durante el Consejo y han pedido al fiscal general que hiciera una serie de indagaciones necesarias para comprobar si hay causa de prohibición o no en Dolores Delgado respecto de la dedicación profesional de su marido. Álvaro García Ortiz se ha negado a ello. Tampoco ha permitido que se planteara el debate en estos términos y que se votara la devolución del expediente a la inspección para que lo trabajara bien.

Salvar la plaza

Álvaro García Ortiz ha conseguido salvar la plaza de su predecesora en el cargo pese a que no contaba con la mayoría del Consejo Fiscal. Lo ha hecho gracias a los cinco votos de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). «Quería a toda costa que los vocales votaran a favor o en contra de la incompatibilidad de Dolores Delgado», señalan fuentes consultadas. Pese a que la mayoría de los fiscales se ha negado a hacerlo, con la minoría de los votos afín ha conseguido secundar el nombramiento. Álvaro García Ortiz ratificará su nombramiento en los próximos días.

El plan B de Dolores Delgado para salvar su plaza consistía en apartar a los fiscales críticos de la votación mediante recusaciones. El fiscal general no ha querido entrar a resolver las recusaciones presentadas pese a que los representantes de la AF y la APIF habían pedido que se les remitieran los expedientes de recusación completos para proceder a su estudio y decidir sobre si debían aceptar o no la petición de Dolores Delgado.

Queja de la AF

Los vocales de la AF han emitido un comunicado afeando lo ocurrido durante el Consejo Fiscal. «Hemos cuestionado que el expediente de compatibilidad elaborado por la Inspección Fiscal y sometido al Pleno pueda entenderse que responda a las exigencias derivadas de las sentencias del Tribunal Supremo a las que se debía dar cumplimiento, dado que su contenido resulta absolutamente insuficiente para resolver si concurre o no la prohibición del artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)», señalan.

Y prosiguen: «Hemos solicitado que se complete el expediente mediante la incorporación de documentación registral y oficial relativa a la actividad y cargos de la fundación de Baltasar Garzón. Tal petición ha sido, una vez más, desoída por el fiscal general del Estado, quien ha estimado suficientemente completo el expediente con las únicas alegaciones y aportaciones de Dolores Delgado, justificando su decisión además en la indicación del Tribunal Supremo de que la decisión debe ser adoptada con agilidad». Así ha sido: Álvaro García Ortiz ha salvado la plaza de Delgado sin contar con sus votos.