El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Fernando Martínez Vidal ha utilizado una fotografía de Begoña Villacís con su bebé al salir del hospital cuando dio a luz para criticar el apoyo que la vicealcaldesa ha dado a retirar las subvenciones públicas a las entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE).

El político de la formación liderada por Santiago Abascal ha usado la foto en Twitter para acompañar esta crítica: «Rita Maestre, conocida como ‘la asaltacapillas’, ha conseguido que el Pleno Municipal reconozca ‘el derecho de toda mujer a ejercer su derecho al aborto en libertad’, gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte».

Ante la política suscitada por utilizar la imagen de un menor sin consentimiento paterno Fernando Martínez Vidal ha decidido finalmente eliminar su tuit. En la siguiente imagen se puede ver cómo era el comentario:

La vicealcaldesa de Madrid, muy enfadada, ha contestado al concejal de Vox exigiendo que no utilice la fotografía de su hija y pidiendo responsabilidades al partido: «Hola Vox. Este tuit, y la foto que incluye, es lo más bajo que he visto en mucho tiempo. No vuelvan a utilizar la foto de mi hija. Espero rectificación y disculpas».

Hola @vox_es Este tuit, y la foto que incluye, es lo más bajo que he visto en mucho tiempo.

No vuelvan a utilizar la foto de mi hija. Espero rectificación y disculpas. https://t.co/KTs5uAv0QH — Begoña Villacís (@begonavillacis) September 28, 2021

Unas horas más tarde el concejal de Vox ha pedido disculpas a Villacís en el Pleno. «Si hay que pedir disculpas, no tengo problema. ¿Se ha ofendido? Le he pedido disculpas y la he retirado. Le pido disculpas en público», ha dicho Martínez Vidal.

Lo aprobado en el pleno

El concejal de Vox criticaba con su comentario el apoyo de Ciudadanos a la moción presentada sobre el aborto en el Ayuntamiento de Madrid. El Pleno de Cibeles ha aprobado retirar las subvenciones públicas a las entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo.

Además lo han hecho en un día simbólico: hoy, 28 de septiembre, es el día por un Aborto Legal y Seguro.

La proposición ha sido presentada por Más Madrid y ha obtenido el apoyo del PSOE, el Grupo Mixto y Ciudadanos, después de que los de Inés Arrimadas consiguieran introducir una enmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

Eso sí, todos los grupos parlamentarios han defendido el derecho al aborto pero han criticado la intentona de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de querer regular el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha criticado que no se pueden hacer «listas negras» a aquellos profesionales que no quieran practicar el aborto, cuando ya «hay clínicas que funcionan para eso». «Si no se puede obligar a los médicos a practicar a eutanasia en el tema del aborto tampoco», ha sostenido.