El Partido Popular continúa analizando los datos que arrojaron las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado domingo, 28 de mayo. Una inmensa fuente de información que el comité de campaña del PP está diseccionando para determinar cómo enfocar el mensaje que lanzarán a los españoles hasta el 23J. Con las estadísticas en la mano, los populares buscarán hacer de su partido una fuerza «completamente transversal» que aglutine a todos los electores, «de toda condición», que quieran un cambio en España. El PP se presentará, por tanto, durante las dos semanas previas a las elecciones generales como una «casa común» a través de la cual desterrar todas las «tropelías» que, según Génova, se han cometido durante los cinco años de sanchismo.

El comité de campaña del PP maneja la información de que su partido se ha convertido en la formación política de España que más apoyos transversales ha reunido en los últimos comicios. «Nadie ha logrado atraer tanto voto de diferentes partidos como el PP durante el 28M», según se asegura desde el PP. Por ello, Génova afronta las próximas generales con «una gran cantidad de información muy útil» con la que poder estructurar la campaña. A los sondeos internos se le añaden todas aquellas encuestas que, periódicamente, se publican en los medios. Pero, según reconocen desde el PP, no hay nada más «práctico y realista» que preparar la campaña con los resultados del 28M aún calientes.

«Tener unos resultados electorales tan recientes es una ayuda enorme. Podemos observar cómo se han comportado ciertas tendencias de voto. Es evidente que unas generales son diferentes a unas municipales, pero podemos sacar conclusiones muy útiles para la campaña», según se explica. Una de esas deducciones a la que ha llegado el PP es que sus siglas se vuelven a ver como una opción común para varios perfiles de votantes. Algo que potenciarán en campaña.

El PP se ha propuesto ensanchar la base del partido para ganar con «solvencia» los comicios del 23J. «Atendiendo a los datos, somos la fuerza con mejores condiciones para ganar de manera contundente las generales. Es cierto que las encuestas son relevantes, pero no una ciencia cierta. Por ello, queremos volver a salir a las calles para seguir explicando nuestra alternativa. Todo aquél que quiera poner fin al sanchismo encontrará motivos para votar al PP», explican desde Génova.

Otro de los objetivos que se propone el comité de campaña del PP es hacer entender a los electores que, aunque todo va «especialmente bien» no hay nada hecho. «Somos conscientes de que no hay nada ya asegurado. Tenemos que trabajar hasta el último minuto. Sólo hemos recorrido la mitad del camino, pero queda hacer el resto», se indica desde el PP. Un mensaje que el partido trasladará a los ciudadanos durante los próximos días para que la excesiva euforia no contribuya a la ya previsible desmovilización que puede acarrear la fecha elegida para las elecciones.

Moderación

El Partido Popular tiene claro que no entrará «al trapo» de las provocaciones que Sánchez y el PSOE, que intuye el PP que lanzarán durante las próximas semanas en contra de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. «Han demostrado su voluntad de generar lío y bronca para polarizar. Esto demuestra que Sánchez se encuentra desorientado. No ha entendido el mensaje del 28M. La gente está harta de que los políticos le metan constantemente el dedo en el ojo», según apuntan. Por eso, fuentes del PP aseguran que ellos harán una campaña con intensidad pero alejada del enfrentamiento.

«Pondremos sobre la mesa un modelo muy positivo. Haremos una campaña de altísimo perfil en ilusión, ideas y propuestas. Le explicaremos a la gente que no está condenada a otros cuatro años de sanchismo, que tiene derecho a un futuro donde reine la convivencia», aseguran desde el PP. «Nos da la sensación de que será realmente difícil hacer pasar a gente como Feijóo, Bendodo o Gamarra como peligrosos y radicales trumpistas. Allá ellos», según destacan.

Una de las particularidades con las que el comité de campaña popular afronta el 23J cambia la estructura clásica de los mensajes que se lanzan hasta la apertura de las urnas. «No hay precedente. Nos enfrentamos a un candidato que no sale a ganar. Acepta que no va a ganar y que su único ofrecimiento pasa por revalidar el acuerdo con la extrema izquierda, con Bildu y los independentistas», aseguran desde Génova.